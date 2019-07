Neuruppiner Katze Mira verzweifelt gesucht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein paar Tage Ruhe und Entspannung, das sollte der Urlaub der Neuruppiner Familie Schröder werden. Doch bei der Rückkehr kam die böse Überraschung: Katze Mira, die während der Zeit in guten Händen geglaubt wurde, ist verschwunden. Damit begann eine wahre Odyssee für die Familie – und sie ist noch nicht vorbei. Von Mira fehlt nach wie vor jede Spur.

Anja Schröder erinnert sich noch gut an den 21. Juni, einen Freitag. Die Familie steckte in den Urlaubsvorbereitungen. Aber eine Sorge weniger hatte die Bechlinerin: Für Katze Mira war gesorgt. Sie ist schon einmal während einer Mutter-Kind-Kur der Familie in einer Tierarztpraxis versorgt worden. "Wir haben sie dort abgegeben und ein paar Tage später wieder abgeholt – vollkommen problemlos", erinnert sich Anja Schröder. Die Familie ist davon ausgegangen, dass es vor Ort ein Katzenzimmer gibt. "Das haben wir fälschlicherweise aus der Website der Praxis herausgelesen." Denn die Bilder im Internet, die Schröders auf Neuruppin bezogen haben, stammen aus einem Berliner Standort. Doch das wurde der Familie erst später klar.

Mira wehrte sich gegen die Box

"Wir hatten an diesem Freitag ganz schön zu tun, um Mira in die Transportbox zu bekommen", erinnert sich Anja Schröder. Die scheue Katze mag diese Box nämlich gar nicht. So schafften es die Schröders nicht, ihren Liebling rechtzeitig zu den regulären Öffnungszeiten der Praxis abzugeben. Doch eine Mitarbeiterin versicherte, dass sie auch um 20.30 Uhr am Abend noch einmal vorbeischauen könnten. Das wurde auch so gemacht. Allerdings hatte Mira ihr Geschäft in der verhassten Box erledigt. "Mein Mann hat das Ganze dann noch saubergemacht und anschließend gar nicht mitbekommen, dass Mira mitgenommen und nicht in einem Zimmer vor Ort untergebracht wurde", sagt Anja Schröder.

Am 30. Juni war die Familie nach dem Urlaub wieder zu Hause. Einen Tag später, am Montag dieser Woche, sollte Mira endlich wieder nach Hause kommen. "Am 1. Juli sind wir also hingefahren, aber die Mitarbeiterin, die Mira mitgenommen hatte, war nicht da", so Schröder. Um 17.30 Uhr desselben Tages lautete die Auskunft, dass die Frau nach Berlin gefahren, Mira aber dagelassen habe. Anja Schröders Mann ging in der Praxis vorbei. Ihm wurde seine Transportbox übergeben – allerdings mit einer fremden Katze.

Mira blieb verschwunden

"Am Abend hat die Mitarbeiterin dann angerufen und sich entschuldigt", sagt Anja Schröder. Damals habe die Auskunft gelautet, dass jemand Mira am Dienstag wieder mitbringen wird. "Am Dienstagvormittag kam dann wieder ein Anruf: Es gäbe Klärungsbedarf", sagt Anja Schröder. Die einzige Katze, die keinem Besitzer zugeordnet werden konnte, sei jene, die die Schröders schon am Montag mitnehmen sollten. Doch das Tier war den Bechlinern vollkommen fremd.

"Ich bin total in Panik geraten", sagt Anja Schröder. Während ihr Mann vor Ort versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen, habe sie verzweifelt zu Hause gesessen und den Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin eingeschaltet. Von dort hat Familie Schröder ihre knapp einjährige Katze im Januar dieses Jahres übernommen – ein zaghaftes Tier, das ganz langsam an sein neues Zuhause gewöhnt werden musste und nun schmerzlich vermisst wird. "Sie hat uns doch gerade erst richtig ins Herz geschlossen", sagt Anja Schröder verzweifelt.

Übers Internet hat die Familie herausgefunden, dass ihre Katze während des Urlaubs in Trieplatz in die Nähe von Dessow untergebracht war. "Also sind wir ins Auto gestiegen und losgefahren", sagt Anja Schröder. Vor Ort haben die Bechliner auch ein Gebäude entdeckt, aus dem Tierlaute zu hören waren. "Außerdem gab es da kleine Zettel, mit denen nach Mira gesucht wurde", sagt sie. Ein Blick in diese private Tierunterkunft sei ihnen aber verwehrt worden.

In der Tierarztpraxis kann man sich nicht erklären, wie es zu dem Fall kam: In der Unterkunft, in der die Katzen untergebracht werden, gebe es jetzt einen Vierbeiner zu viel, der niemandem gehört, erklärte eine Mitarbeiterin am Donnerstag. Doch eine Überprüfung des Chips habe ergeben, dass es sich definitiv nicht um Mira handelt. "Beim Transport von der Praxis in die Unterkunft kann die Katze nicht verschwunden sein", versichert die Mitarbeiterin. Es sei auch ausgeschlossen, dass Mira versehentlich einem anderen Katzenbesitzer übergeben wurde. "Das ist für alle ein Schock und auch für uns ganz furchtbar", so die Aussage der Mitarbeiterin.

Seit Mitte dieser Woche fahren Anja Schröder und ihre Familie immer wieder in die Nähe von Dessow, in der Hoffnung, Mira irgendwo zu entdecken. "Wir müssen sie doch irgendwie finden", sagt die Bechlinerin verzweifelt. "Sie ist jetzt fast zwei Wochen lang ohne uns. Wir haben Angst, dass wir sie nie wiedersehen werden."