Verdacht auf Abzocke mit Steinpflege

Manja Wilde, Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Professionell und schonend solle die Reinigung von Steinen und Dächern erfolgen, heißt es auf dem Flyer, den ein Grünheider in seinem Briefkasten fand. 30 Prozent Rabatt versprach die Firma "Steinreinigung Service", die laut Prospekt in Briesen sitzt. Der Grünheider, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, wählte die Nummer, die Firma rückte an. "Wir sollten 3450 Euro zahlen, den Rabatt schon abgezogen", schilderte er am MOZ-Telefon.

Das Angebot schien ihm überteuert, er vermisste den Ausweis der Umsatzsteuer und eine Gewerbenummer. "Außerdem hat uns die Firma mit 20 Prozent Stornogebühr gedroht, falls wir zurücktreten", ergänzt er. "Mich erinnert das an die Enkeltrick-Masche", sagt der Grünheider. Die Sache sei ihm suspekt erschienen, die Polizei habe ihm Recht gegeben, Anzeige erstattete er dort nicht, warnen wolle er andere Menschen dennoch.

Kein Gewerbe in Briesen

Die MOZ ist dem Vorwurf nachgegangen. Fakt ist, im Amt Odervorland, zu dem Briesen gehört, liegt für "Steinreinigung Service" keine Gewerbeanmeldung vor, teilte Amtsdirektorin Marlen Rost am Mittwoch mit. Ob die Firma in einem anderen Ort gemeldet ist, ließ sich nicht ermitteln. Für die angebotene Leistung sei "eine Gewerbeanmeldung zwingend notwendig, ein Agieren davor ist nicht gestattet", betont Rost.

Wählt man die auf dem Flyer angegebene Nummer, landet man beim dort als Inhaber aufgeführten Josepho C. "Das Gewerbe ist angemeldet in Briesen", sagte dieser am Montag zunächst. Später korrigierte er, er wolle es am Donnerstag anmelden. Am Donnerstag wiederum behauptetet C., er habe der MOZ per Mail eine Kopie der Gewerbeanmeldung geschickt. Besagte Mail ging nie ein. Zuletzt beendete der Mann das Telefongespräch mit den Worten: "Rufen Sie mich nie wieder an."