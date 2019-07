Wirtschaftsförderung Brandenburg stellt 60.000. Arbeitsplatz vor

dpa

Potsdam (dpa) Der 60.000. Arbeitsplatz in einem Brandenburger Unternehmen, der mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung des Landes seit deren Gründung vor 20 Jahren entstanden ist, wird am Freitag in Potsdam präsentiert.

In dem Unternehmen Körber & Körber Präzisionstechnik aus Birkenwerder (Oberhavel) wurde der Jubiläumsarbeitsplatz eingerichtet. Das mittelständische Unternehmen fertigt in Einzelteilen oder Kleinstserien Fräs- und Drehteile.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landes, werden sich auf der Pressekonferenz auch zum Thema Fachkräfte äußern. Für die Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, Mitarbeiter zu finden, die ihren Anforderungen entsprechen.

Die Wirtschaftsförderung sorgte allein im Vorjahr für 4200 neue Arbeitsplätze oder sicherte sie. Die Gesamtinvestitionen von 924 Millionen Euro waren die höchsten in den vergangenen zehn Jahren.