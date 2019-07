Busse statt Züge

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von Sonnabend, 17.30 bis Sonntag, 5.15 Uhr, heißt es für Bahnreisende zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt mal wieder, auf den Bus umzusteigen. Wegen Brückenbauarbeiten fahren in dieser Zeit keine Züge. Die Busse kommen 27 bis 59 Minuten später in Eisenhüttenstadt beziehungsweise Frankfurt an. Für den Regionalexpress, der planmäßig um 23.15 Uhr in Frankfurt abfährt, fährt ein zusätzlicher Bus. Der Bus startet in Frankfurt 35 Minuten früher, um in Eisenhüttenstadt den planmäßigen Anschluss zur Weiterfahrt nach Cottbus zu ermöglichen. Auch zwischen Fürstenwalde und Frankfurt fallen die Züge aus, weshalb auch ein Bus von Fürstenwalde über Frankfurt nach Eisenhüttenstadt fährt beziehungsweise umgekehrt.