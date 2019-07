Reger Betrieb auf der Baustelle

mm

Finowfurt Auf der Baustelle am Oder-Havel-Kanal bei Finowfurt herrscht derzeit reger Betrieb – bis jetzt allerdings nur auf dem Trockenen. An der Stelle nahe der Steinfurther Brücke wird das Zwischenlager für die Erdmassen errichtet, die mit der Verbreiterung und Vertiefung der Wasserstraße anfallen. Ausgegangen wird von einer Million Kubikmeter Erdmasse. Außerdem wird der neue Kanalseitendamm auf der Südseite vorbereitet. Ausgebaggert wird voraussichtlich ab Oktober. Dann werden abschnittsweise Querrippen eingebracht, über die das Wasser in die Verbreiterung läuft. 65 Millionen Euro kostet der Ausbau des Teilstücks zwischen Marienwerder und Lichterfelde. 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.