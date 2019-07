Dallgow verdrängt Falkensee von der Spitze

Silvia Passow

Nauen Im Jahr 2018 wurden im gesamten Havelland 567 Millionen Euro für Grundstücke bezahlt - 40 Millionen mehr als 2017. Dabei wurden aber 91 Kaufverträge weniger abgeschlossen und fast 700 Hektar weniger Land verkauft als 2017. In dieser Gesamtübersicht sind bebaute, wie unbebaute Grundstücke erfasst. Die meisten Grundstücksverkäufe wurden in Falkensee, Brieselang und Schönwalde-Glien erfasst. Diese Daten aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht 2018 stellte Axel Grzesik- Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes Havelland in Nauen kürzlich bei einem Pressegespräch vor.

117 Millionen Euro Umsatz gab es bei unbebauten Grundstücken, die sofort bebaubar wären. Zweidrittel dieser waren für den Bau eines Einfamilien- beziehungsweise Doppelhäusern vorgesehen. 2017 wurden hier 104 Millionen Euro umgesetzt, 2016 waren es 84 Millionen Euro. Die größte Steigerung (125 Prozent) konnte beim Geschosswohnungsbau verzeichnet werden, besonders im Berlin nahen Raum, wie in Falkensee, aber auch in Nauen und Rathenow.

Dallgow ist jetzt das teuerste Pflaster

Waren im letzten Jahr noch die Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau in Falkensee am teuersten, hat nun die Nachbargemeinde Dallgow-Döberitz diesen Spitzenplatz eingenommen. Zwischen 145 und 416 Euro pro Quadratmeter (Mittelwert 268 Euro) kostete hier das Grundstück. In Falkensee lagen die Preise bei 120 bis 388 Euro, was einen Mittelwert von 266 Euro pro Quadratmeter entspricht.

Ordentlich angezogen haben die Preise auch in Nauen. Hier liegt der Mittelwert bei 153 Euro pro Quadratmeter, 9 bis 245 Euro pro Quadratmeter wurden hier aufgerufen. Die Nauener Kernstadt gleicht sich damit preislich dem Berliner Umland an. Im restlichen Berlin nahen Raum, wie Brieselang, Schönwalde-Glien und Wustermark, lagen die Preise bei 140 bis 170 Euro pro Quadratmeter.

Falkensee und Dallgow-Döberitz gehen in preisliche Nähe zu den Berliner Randbezirken. Im Durchschnitt kostete in Berlin-Staaken das Grundstück für ein Einfamilienhaus 295 Euro pro Quadratmeter, sagt Grzesik. Ein Trend, der auch im ersten Halbjahr dieses Jahres Bestand hatte. Bisher konnte für den Berlin nahen Raum eine Preissteigerung von 27 Prozent ausgemacht werden.

Ebenfalls steigend sind die Quadratmeterpreise für den Geschosswohnungsbau. Einen Einbruch gab es beim Bauland für Gewerbe. Der Umsatz ging im Havelland um 36 Prozent zurück. Grzesik führt dies auf ein abnehmendes Angebot zurück.

347 Millionen Euro wurden 2018 für bebaute Grundstücke im Havelland ausgegeben. Fast die Hälfte davon waren, wie auch 2017, Einfamilienhäuser. Für Grundstücke dieser Art konnte im Osthavelland eine Preissteigerung von rund 20 Prozent zu 2017 ausgemacht werden. Wer hier kaufen oder verkaufen möchte, dem empfiehlt sich eine weitere Lektüre des Berichtes, so ist zum Beispiel das Baujahr des Hauses für den Preis von Bedeutung, wie dessen Ausstattung und weitere Merkmale.

75 Millionen Euro wurden für Eigentumswohnungen im Havelland ausgegeben. 2017 waren es 60 Millionen. 90 Prozent dieser Wohnungen wurden im Berliner Umland verkauft. Die neue Eigentumswohnung kann hier im Mittel mit 4.506 Euro pro Quadratmeter zu Buche schlagen, war sie bereits einmal bewohnt liegt das preisliche Mittel bei 2.116 Euro pro Quadratmeter. In Berlin-Staaken kostet die Eigentumswohnung im Durchschnitt 3.000 Euro pro Quadratmeter.

Selbst die Preise für Ackerflächen sind gestiegen, und auch hier gilt wieder, je dichter an Berlin, umso höher der Preis. Insgesamt gab es also mehr Umsatz bei den Grundstücken, zeitgleich aber weniger Vertragsabschlüsse. Die Preise entwickelten sich nach oben. "Inzwischen sind alle Regionen oder Gemeinden gefragt, vorausgesetzt sie verfügen über eine gute Infrastruktur", sagt Grzesik. Die angespannte Wohnungssituation in Berlin und niedrige Bauzinsen locken mehr Berliner ins Havelland. Mit weiteren Steigerungen bei den Grundstückspreisen kann gerechnet werden.

Erstellt wird der Grundstücksmarktbericht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis. Grundlage für die Datensammlung und Auswertung sind die Kaufverträge für Grundstücke. Der Bericht soll zur Markttransparenz beitragen. Sämtliche Angaben im Text stammen aus dem Grundstücksmarktbericht 2018. Einzige Ausnahme sind die Vergleichswerte zu Berlin-Staaken (Spandau), welche Grzesik extra eingeholt hatte. Der Bericht ist in gedruckter Form gegen eine Gebühr von 40 Euro zu erwerben oder kostenlos abrufbar unter: www.gutachterausschuss-bb.de/HVL/pdf/GMB_HVL.pdf.