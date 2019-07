Ein Lkw-Fahrer hilft der Feuerwehr, ein Feld zu löschen

Jörn Tornow

Oegeln (MOZ) In der Nähe von Oegeln ist es am Donnerstag zu einem Feldbrand gekommen. Feuerwehrleute aus Beeskow und ein Lastwagenfahrer schafften es, den Brand rasch zu löschen.

Angesichts der hohen Waldbrandgefahr erinnert das Landwirtschaftsamt Oder-Spree an das in einer Allgemeinverfügung geregelte Anlegen von Sicherheitsstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen, die an Waldflächen angrenzen. Zur wirksamen Verhütung von Großschadensereignissen sind Eigentümer, Besitzer bzw. sonstige Nutzungsberechtigte landwirtschaftlicher Flächen verpflichtet, bei den Waldbrandgefahrenstufen 3 bis 5, auf den von ihnen genutzten Flächen, die im Sinne des Landeswaldgesetzes unmittelbar an Waldflächen angrenzen, bei Erntearbeiten einen Schutzstreifen von drei Meter Breite zum Wald anzulegen. Diese Maßnahme soll den Wald vor einem eventuell übergreifendem Feuer schützen. Dazu ist unmittelbar vor Beginn der Erntemaßnahme der vorbenannte Streifen abzuernten, vom Erntegut zu beräumen und anschließend umzubrechen. Erst danach darf der Erntevorgang fortgesetzt werden, teilt das Amt mit.