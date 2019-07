Als Stolpe-Süd französisch werden wollte

Roland Becker

Stolpe-Süd (MOZ) Es war ein merkwürdiger, ja geschichtsträchtiger Brief, der Anfang Juli 1945 der Gemeindevertretung Heiligensee ins Büro flatterte. "Gestützt auf dieses eindeutige Ergebnis bitten wir, die Aufnahme von Stolpe-Süd in die Stadt Berlin zu veranlassen und nach besten Kräften zu unterstützen."

Eine Kopie dieses von den Gemeindevertretern von Stolpe-Süd verfassten Dokuments tauchte jüngst beim Umzug unserer Hennigsdorfer Redaktion auf. Es kündet von den Hoffnungen, die viele mit dem Kriegsende verbanden. Und es spricht indirekt auch von der Angst, Teil der sowjetischen Besatzungszone bleiben zu müssen. Wenige Wochen nach Kriegsende hatten die Einwohner von Stolpe-Süd abgestimmt, ob ihr Ort nach Berlin wechseln sollte. 269 sagten Ja, nur sechs waren dagegen. Was harmlos unter dem Begriff "Antrag auf Eingemeindung der Wohnsiedlung Stolpe-Süd in die Stadt Berlin" betitelt wurde, hatte ein ganz anderes Ziel: Man wollte zum französischen Sektor gehören.

Die damals 520 Einwohner wurden vom fünf Kilometer entfernten Stolpe-Dorf verwaltet. Heute kaum vorstellbar: Eine Straße gab es nicht. "Das Dorf ist nur auf einem Wald- und Feldweg zu erreichen", heißt es in dem Schreiben an die damals existierende Gemeindevertretung von Heiligensee. Die zuständige Polizei befände sich in Birkenwerder, die Schulkinder müssten trotz der zerstörten Havelbrücke nach Hennigsdorf. Von dort käme auch die Post. Wie sorgsam man sich auf den gewünschten Wechsel vorbereitet hatte, beweisen Sätze wie dieser: "Von Tegel ist uns die Bestellung (Anm. d. Red.: der Post) zugesagt, sobald die Eingemeindung durchgeführt ist."

Als schwerwiegendes Argument wurde die Zuteilung der Lebensmittel kritisiert, für die Hohen Neuendorf zuständig war: "Sie ist zu gering, um uns gesund und arbeitsfähig zu erhalten." Bis zu 200 Gramm Brot und 400 Gramm Kartoffeln pro Tag und 250 Gramm Fleisch je Woche standen den Einwohnern zu. "Diese konnten bisher nur während drei Wochen ausgegeben werden und wurden in sieben Wochen wesentlich unterschritten", konstatierten die Gemeindevertreter. Zudem habe der sowjetische Kommandeur bestimmt, "dass in Berlin Arbeitende nicht mehr hier verpflegt werden dürfen." Die meisten Einwohner von Stolpe-Süd seien aber in Berlin beschäftigt, hieß es. Jeder Fünfte leide in Stolpe-Süd unter Magen-und-Darm-Katarrh, wird in dem Schreiben beklagt und hinzugefügt: " ... von denen elf sogar Blutausscheidungen haben".

Fast rührend mutet es heute an, mit welchem Eifer man in Stolpe-Süd versuchte, die enge Bindung an Berlin zu untermauern. Mit Milch, so hieß es, versorge die Meierei-Zentrale in Tegel, Fisch- und Räucherware sowie Gemüse teile das Bezirksamt Reinickendorf zu. Brot und Brötchen kamen aus Heiligensee und Berliner Großbäckereien. Selbst die Telefone mussten für den gewünschten Westanschluss herhalten. Ganze 20 Haushalte besaßen einen Fernsprecher (Was für ein aus der Mode gekommenes Wort!) und waren ans Tegeler Amt angeschlossen. Der Umstand, dass "das Fernsprechamt Tegel in Stolpe-Süd einen öffentlichen Fernsprecher aufgestellt hat", wurde ebenfalls als Argument zur Zugehörigkeit zum französischen Sektor angeführt.

"Diese unmöglichen Zustände bedürfen schnellstens einer Revision", fordern die Gemeindevertreter von Stolpe-Süd. Alle Argumente waren vergebens. Der Wunsch blieb – den politischen Gegebenheiten geschuldet – unerfüllt.

16 Jahre später wurde die in den 1920er-Jahren gegründete Siedlung, deren Bewohner sich Berlin zugehörig fühlten, gänzlich von der Stadt abgeschnitten. Für 28 Jahre trennte die Mauer Stolpe-Süd von Heiligensee. Es dauerte bis zum 13. Januar 1990, ehe die Siedler von Stolpe-Süd die wenigen hundert Meter nach Heiligensee wieder auf der Landstraße und später auf einem Trampelpfad durch den Wald laufen konnten.