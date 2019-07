Ein Sommerfest für Tiere

Silvia Passow

Falkensee Tierisch ging es wieder zu auf dem Sommerfest im Tierheim Falkensee: Hunde mit Schlafzimmerblick, kuschelige Katzen und hoppelnde Nager. Der Erweiterungsbau Katzenhaus Zwei wurde offiziell vorgestellt und eingeweiht. Vertreter des Landestierschutzverbandes waren zugegen und konnten sich ein Bild vom neuen Domizil machen. Auch der neue Tierschutzbeauftragte der Stadt Falkensee und Stadtjäger, Philipp Fricke, war unter den Gästen, erzählte Rico Lange, Vorsitzender des Tierschutzvereins und Tierheim Falkensee. Nach den hohen Besucherzahlen aus dem Vorjahr kamen in diesem Jahr noch mehr Gäste, was Lange ebenso freute. Und da aller guten Nachrichten drei sind, hatte er noch Eine. Der Tierschutzverein ist gewachsen, hat aktuell 302 Mitglieder.

Mehr Leckerbissen, als man bei hochsommerlichen Temperaturen eigentlich essen kann, wurden auch in diesem Jahr angeboten. Der Erlös kommt den Tieren zugute. Tombola, Dosenwerfen und das Quiz rund um den Tierschutz kamen gut bei den Kindern an. Neu waren die Stände der Tierschutzorganisationen auf dem Fest. Hier gab es allerhand Informatives, aber auch sehr Nachdenkliches rund um die tierischen Begleiter. Die "Ärzte gegen Tierversuche" sammelten Unterschriften und stellten ihre Arbeit vor. Gleiches nebenan, bei der Initiative "End oft the Cage", deren Mitglieder sich für ein Ende der Käfighaltung von Tieren angergieren. "Foreningen Fair Dog" informierte über das dänische Hundegesetzt, über dass sich Urlauber, die mit Bello nach Dänemark reisen wollen, unbedingt informieren sollten. "Tote Hunde", so nennen sich ehrenamtlich Aktive eines bundesweit agierenden Vereins, der sich um die Zuordnung tot aufgefundener Hunde kümmert. Eine aufwendige Recherchearbeit ohne jedes Happy End.

"Der Hund im Backofen", veranschaulichte, wie schnell es ödlich heiß, in einem abgestellten Auto werden kann. Binnen 20 Minuten kann aus dem Auto die tödliche Falle werden. Der zurückgelassene Hund hat keine Chance und stirbt elendig. Hunde, die im Auto zurückgelassen werden, dürfen von Passanten befreit werden. Auch wenn dabei das Auto Schaden nimmt. Aber Achtung, hier gilt es vorher andere Wege zu suchen, sofern der Zustand des Tieres dies zulässt. Autobesitzer suchen, wenn möglich ausrufen lassen, Zeugen dazu holen, Situation am besten filmen, Polizei rufen. Dem Tier muss es sichtbar schlecht gehen, um die Sachbeschädigung zu rechtfertigen. Was für Bello gilt, gilt übrigens auch für die Kinder oder Menschen. Wer sich nicht selbst aus dem Backofen Auto befreien kann, sollte nicht darin zurückgelassen werden.

Auch die Feuerwehr aus Dallgow war in diesem Jahr beim Tierheimfest. Auf die schmale Straße, die zum Tierheim führt, hatten sie den Rettungsweg aufgezeichnet. Denn alljährlich wird die kleine Straße von Besuchern derart zugeparkt, dass für ein Rettungsfahrzeug kein Durchkommen wäre. Die leuchtend gelbe Linie störte den einen oder anderen PKW-Halter nicht.

Boomer sucht schon länger ein neues Zuhause. Er ist ein sogenannter Abgabe-Hund. Seit einem Jahr wartet der zurückhaltende Schäferhund im Tierheim auf ein neues Zuhause. Der siebenjährige Rüde wurde zuvor allein in einem Zwinger gehalten, sein betagtes Herrchen kümmerte sich wenig um ihn. Boomer ist freundlich, menschliche Aufmerksamkeit überfordert ihn allerdings. Optimal wäre ein Haus mit großem Grundstück, dass Boomer gern bewachen würde, denn der Hund braucht eine Aufgabe und viel Auslauf, sagt Mario Wanke, der Boomer im Tierheim versorgt.

Der zukünftige Halter/in sollte Erfahrung mit Hunden haben, durch die Haltung im Zwinger muss Boomer erst wieder an menschliche Gesellschaft gewöhnt werden. Andere Hunde mag Boomer nicht, beim Spazierengehen würde Wanke einen Maulkorb empfehlen. Mit Kindern hat Boomer keine Erfahrung. Wanke glaubt, dass ein erfahrener Hundefreund, der sich geduldig mit Boomer beschäftigt, viel Freude an dem Schäferhund haben wird.