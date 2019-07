Bärenklau erfolgreich bekämpft

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Maik Wissmann hat in der Beratung des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeinde am Mittwochabend die gute Nachricht überbracht: Der Große Bärenklau im Klessiner Bruch ist erfolgreich bekämpft worden. Etwa 90 Prozent des Vorkommens seien durch die Maßnahmen von Wolfgang Voegler beseitigt, sagte der Ausschussvorsitzende. Der Gusower Pflanzenschutzexperte hatte im Auftrag der Kommune und in Abstimmung mit den Behörden zunächst ein Pestizid gesprüht. Bereits hoch gewachsene Teile der Giftpflanzen mussten manuell bekämpft werden. Ihnen wurden die Samenköpfe abgeschnitten und fachgerecht entsorgt, damit keine neuen Pflanzen wachsen.

Es sei dennoch nötig, die Bekämpfung im kommenden Jahr fortzusetzen, um den Bestand komplett zu beseitigen, informierte Maik Wissmann. Da der Bärenklau nur zum kleinen Teil auf kommunalen und vorwiegend auf privaten Flächen gewachsen ist, hätten Gemeinde und Landwirt die Kräfte und Mittel für die Bekämpfung gebündelt, so der Ausschussvorsitzende.

In der Beratung informierte Gemeindevertreter Frank Stelter über ein zweites Vorkommen des Großen Bärenklau in Podelzig – am alten Bahnhof. Auch dieser Bestand soll im kommenden Jahr bekämpft werden, hieß es am Mittwoch. Den Auftrag zur Bekämpfung des Bärenklau hatten noch die alten Gemeindevertreter erteilt.