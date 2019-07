Stadler erster Großauftrag für Akku-Zug

Roland Becker

Velten (MOZ) Nachdem die Einspruchsfrist der unterlegenen Konkurrenz vorbei ist, kann sich die in Berlin und Velten beheimatete Staller AG über den ersten Großauftrag für ihren per Akku betriebenen Regionalzug Flirt freuen. Für den erst im September 2018 auf der Fachmesse Innotrans vorgestellten batteriebetriebenen Zug liegt jetzt ein vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein ausgelöster Auftrag mit einem Wert von 600 Millionen Euro vor. Der Auftrag enthält zudem die Option zur Bestellung weiterer 50 Fahrzeuge. Ab 2022 sollen die ersten Akku-Flirts unter anderem Kiel, Flensburg, Lübeck und Lüneburg ansteuern. Auf Nachfrage bestätigte Stadler-Sprecherin Silja Kollner, dass die Züge im Pankower Werk gebaut und in Velten auf ihre Zulassung hin geprüft werden. Nach Auslieferung der Züge wird das Unternehmen zudem 30 Jahre für deren Instandhaltung zuständig sein. Unter optimalen Bedingungen kann ein per Batterie betriebener Flirt über 150 Kilometer ohne Stromoberleitung auskommen. Das ist das Doppelte der im Schleswig-Holsteiner Netz vorhandenen Lücken.