Guter erster Test

Roland Hanke

Strausberg (MOZ) Den Gästen aus Fürstenwalde steckten bereits zweieinhalb Wochen harten Grundlagentrainings in den Knochen, die Strausberger hatten derweil erst zweimal trainiert.

So unterschiedlich die Voraussetzungen im ersten Testspiel beider Mannschaften auch waren, so lieferten sie am Mittwochabend auf dem gepflegten Rasen im Sport- und Erholungspark doch ein gutes Testspiel ab. Dabei agierte der FSV Union in beiden Halbzeiten mit unterschiedlichen Mannschaften: Während die eine auf dem Platz stand, machte die andere Übungen mit Physiotherapeut Denis Hasenbek.

Der einzige Treffer fiel sechs Minuten vor Schluss der Partie vor rund 70 Zuschauern: Nach einer schnellen Kombination flankte Yasar Can Cinar in den Strafraum, wo Lukas Stagge nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Bereits elf Minuten zuvor hatte er ins Netz getroffen, allerdings aus Abseitsposition.

Christof Reimann war zufrieden mit dem Aufgalopp. "Wir hatten bisher zwei Einheiten mit vielen Spielformen und Laufeinheiten. Die Jungs haben einen ordentlichen Auftritt abgeliefert mit ungewohnter Aufstellung und vielen neuen Gesichtern", sagte der Strausberger Trainer. "Es war ein rundum gelungener Test. Ich bin stolz auf die neuen Spieler, und die Akteure der vorigen Saison haben das Team sehr gut geführt."

Aufschlüsse fürs Training

Union-Coach Matthias Maucksch, dessen Team voll aus dem Training und teilweise körperlich platt in die Partie ging, analysierte: "Man merkt, dass die Spieler in einer Phase sind, in der eine gewisse Ermüdung da ist. Dennoch haben sie sich selber zu viele Probleme gemacht, weil sie Ball und Gegner nicht schnell genug haben laufen lassen und dann unnötige Zweikämpfe führen mussten." Ein Sieg sei immer angenehm, aber solch ein Spiel gebe vor allem Aufschlüsse für die nächsten Einheiten. So müsse unter anderem an der Pass-Schärfe gearbeitet werden.

Der Regionalligist hatte erwartungsgemäß mehr Spielanteile und Chancen, die aber vergeben oder Beute des oft im Blickpunkt stehenden FCS-Torhüters Eric Günther wurden – so Schüsse von Nils Stettin (9., 20.) und Patrick Brendel (23.). Ähnlich sah es vor und nach dem Treffer aus, wobei unter anderem Paul Maurer, Cinar und Mateusz Ciapa das Tor verpassten.

Die Strausberger, die gut verteidigten und es vor allem mit Kontern versuchten, waren erstmals nach einer halben Stunde gefährlich vor dem Tor von David Richter, doch der Keeper parierte den Schuss von Felix Angerhöfer. In der 68. Minute – nach gutem Angriff und Flanke von Angerhöfer – kam Anton Hohlfeld aus Nahdistanz nicht richtig zum Abschluss, kurz darauf wurde ein Freistoß von Mathias Reischert abgeblockt.

Eine Verletzung von Niklas Thiel am rechten Bein war der Wermutstropfen der Partie. "Ich hoffe, dass die Verletzung nicht so gravierend ist", sagte Maucksch. Nach den weiteren Abgängen – Ben Meyer wechselt zu Drittliga-Absteiger Energie Cottbus, Torwart Paul Büchel beginnt im Herbst eine Polizei-Ausbildung – hat der Trainer nur 18 Mann im Kader. Zu diesen gehört auch Rückkehrer Darryl Geurts, der am Mittwoch bereits dabei war. Allerdings müssen noch die Modalitäten mit dem VfR Aalen geklärt werden. Unterdessen hat Andor Bolyki, einer von insgesamt zehn Abgängen bei den Fürstenwaldern, beim Ligakontrahenten BFC Dynamo angeheuert.