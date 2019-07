Wieder Radeln auf dem Mauerradweg

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) Zwar hat die Sanierung eines Teilstücks des Nieder Neuendorfer Mauerradwegs länger als geplant gedauert. Dafür wird dieser nun voraussichtlich an einem geschichtsträchtigen Datum eröffnet. Wenn zum Tag des Mauerbaus vom 13. August 1961 am ehemaligen Grenzturm, der heute als Museum fungiert, Kränze für die Opfer des Todesstreifens abgelegt werden, kann zugleich das Band zur Wiedereröffnung des Spazier- und Radwegs durchschnitten werden, hieß es am Donnerstag aus dem Rathaus.