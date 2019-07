Ein Australier auf den Spuren seines Vaters George Mack

Erinnerungs-Foto: George Mack sitzt als einjähriger Junge 1943 in Australien auf dem Schoß seines Vaters Frank. © Foto: unbekannt

Haben beide ihre Väter im Krieg verloren: Hans-Jürgen Albrecht (l.) aus Hirschfelde und der Australier George Mack reichen sich am neuen Gedenkstein die Hände. © Foto: MOZ/Dietrich Schröder

Dietrich Schröder

Hirschfelde (MOZ) Es war der 28. Januar 1944: An dem Tag, als der Film "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann in die Kinos kam, warfen Hunderte britische Bomber ihre todbringende Last über Berlin ab. Der Krieg war nach Deutschland zurückgekehrt.

Kommandeur eines dieser Flugzeuge war der australische Leutnant Frank Mack. Der Sohn einer Farmersfamilie aus der Nähe von Sydney musste als Bewohner des britischen Empire in den Krieg fern der Heimat ziehen. Sein Sohn George, der längst selber silbergraue Haare hat, zieht ein altes Foto aus seiner Tasche. Das vergilbte Bild zeigt ihn als Einjährigen auf dem Schoß seines Vaters, der damals Abschied von seiner Familie nahm. Die beiden sollten sich niemals wiedersehen.

"Ihr Ehemann wurde nahe des Ortes Hirschfelde bei Berlin abgeschossen." So steht es in einem Brief, den Georges Mutter 1947 von der australischen Regierung erhielt. Noch fünf weitere Mitglieder der achtköpfigen Besatzung – darunter zwei Engländer und drei Australier – fanden bei diesem Abschuss den Tod. Die Maschine war vermutlich von einer Flak-Stellung im nahen Werneuchen beschossen worden, wo sich ein deutsches Jagdgeschwader befand. Ein Nachtjagdflugzug erledigte den Rest. Zwei weitere Besatzungsmitglieder, die sich retten konnten, kamen in Gefangenschaft.

"In dem Brief stand damals auch, dass die Toten trotz aller Feindschaft von Angehörigen der Deutschen Luftwaffe mit militärischen Ehren auf dem Friedhof Hirschfelde bestattet wurden", berichtet George Mack. Noch vor der deutschen Teilung wurden sie aber auf den britischen Militärfriedhof in Berlin-Wilmersdorf umgebettet.

"Das Grab dort habe ich schon vor über 30 Jahren besucht. Aber wegen der deutschen Teilung durfte ich nicht in den Osten", erzählt der 77-Jährige weiter. Und dass seine Ehefrau inzwischen an Krebs verstorben sei.

Erst vor zwei Jahren besuchte er erstmals Hirschfelde. Wie es der Zufall wollte, traf er dort einen Mann in seinem Alter. Hans-Jürgen Albrecht wurde 1939 in dem Dorf geboren. Als das britische Flugzeug abstürzte, war er gerade mal viereinhalb. "Als Jungs haben wir später in den Wracks anderer abgestürzter Flieger gespielt und dort sogar noch Granaten entdeckt", erzählt der 79-Jährige.

Auch Hans-Jürgen Albrechts Vater ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. "Er starb, als die Wehrmacht schon auf dem Rückzug war", sagt er. Doch einen konkreten Ort der Trauer gebe es nicht. "Er gilt als verschollen in Polen", berichtet er und wird von seinen Gefühlen überwältigt.

Die Suche des Australiers berührte Albrecht wie andere Menschen im Ort. Mathias Graf von Schwerin, der aus Hessen stammt, ist heute Besitzer des Waldes, in dem die Maschine 1944 abgestürzt war. "Die Stelle fanden wir mithilfe von Militärarchäologen", sagt der Oberstleutnant der Reserve der Bundeswehr.

Er half dem Australier, einen Gedenkstein anzufertigen. Am Donnerstag war es dann soweit: George Mack ist mit seinen drei Töchtern, deren Ehemännern und vier Enkelkindern nach Hirschfelde gekommen. Selbst die 18-jährige Urenkelin Emily berichtet, "dass das Schicksal von Urgroßvater immer Thema in unserer Familie war".

"George, deine Suche hat ein Ende gefunden, wir werden hier Deines Vaters und seiner Kameraden erinnern", sagt von Schwerin vor der Enthüllung des Steins. Und Hans-Jürgen Albrecht und George Mack, die ihre Väter nie richtig kennengelernt haben, reichen sich die Hände.