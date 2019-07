Rekordnachfrage nach Schulbüchern

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es sind tatsächlich mehr als 100 000 Schulbücher, Lern- und Arbeitshefte, welche die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in ihrem Lager im ehemaligen Restaurant des Centrum Warenhauses, dem heutigen CKS, zwischengelagert hat – so viele wie noch nie.

Buchhändlerin Karla Schmook meldete eine Rekordnachfrage. "Wir haben dieses Jahr deutlich mehr Kunden, die ihre Schulbücher bei uns bestellt haben", berichtet sie. "Neben vielen Stammkunden kaufen immer mehr Familien ihre Schulbücher direkt in der Buchhandlung bei uns in der Vierradener Straße oder über unseren Online-Handel."

Wichtig: Der Service vor Ort

Worin der Anstieg begründet ist, das kann auch Tochter Stephanie Schmook nur mutmaßen: "Wir können uns das nur durch die Mund-zu-Mund-Propaganda von Eltern erklären, die offenbar mit uns zufrieden waren", sagt sie. Die Verlagsbuchhandlung versorgt die Schulen der Region seit Jahrzehnten mit Schulbüchern.

Wenn die Schüler in die Sommerferien gehen, startet für die diplomierte Buchhandelswirtin Karla Schmook und ihr Team die Schulbuch-Hochsaison. Mit vielen Schulen im Barnim, in der Uckermark und sogar an der Ostseeküste verbindet das Familienunternehmen bereits eine langjährige Zusammenarbeit.

Jedes Jahr kommen weitere Schulen hinzu.

Die Buchhandlung setzt auf Service vor Ort, auf das Packen der bestellten Schulbücher in Tüten, Buchhüllen-Einschlagsservice. Aber auch für jene, die bequem von zu Hause aus die Schullektüre für ihre Kinder bestellen wollen, hält die Buchhandlung einen Online-Handel bereit und verspricht, in den meisten Fällen bereits am nächsten Werktag zu liefern. Genau wie in der Buchhandlung in der Vierradener Straße, die bis 17 Uhr bestellte Bücher am nächsten Tag abholbereit hat – für Besitzer der Kundenkarte "Meine Karte für Buchkultur" zusätzlich mit einem Rabatt für Buchumschläge.

Für die Schüler der Tabaluga-Schule und der Evangelischen Grundschule sind die bestellten Bücher bereits bei den Eltern. Andere Eltern kaufen ihre Bücher unabhängig von den Verkaufsterminen in den Schulen oder im zentralen Lager im zweiten Obergeschoss des CKS schon jetzt Ort in der Buchhandlung.