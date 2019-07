Kesser Biber ärgert wieder

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Bäume ragen kreuz und quer über grünes Wasser. Sehr zum Leidwesen der Bewohner rund um den Gorreweg in Ziltendorf leistet seit Jahren ein Biber ganze Arbeit beim Dammbau im nahen Forst und überflutet so den Wald und Wege. Der Nager hat sein Revier im Griff. Öffnen Menschen seine Dämme, sind diese einen Tag später doppelt so hoch und so breit. Dieses Areal nennen die Ziltendorfer "Alter Schacht" – eine einst tief angelegte Trasse für eine Eisenbahn. Einst floss dort ein schmales Flüsschen. Das dort einst rinnende Flüsschen ist heute ein weithin langes, bis zu zehn Meter breites Gewässer. Die Senke ist voll.

Voll ist auch das Maß für den Ziltendorfer Gemeindevertreter Heiko Hillebrand (43). Sicherheit und Ordnung, meint er, seien nur noch schwer zu gewährleisten. "Dorfbewohner spazieren oder joggen auf den Waldwege. Hort-Kinder und Schulklassen sind unterwegs. Doch der Biber hat jeden zweiten Baum angenagt. Das Risiko ist hoch. Die Bäume kippen unvermittelt auf den Weg", weiß er.

Grundwasserspiegel hebt sich

Nicht nur der Wasserpegel im Graben steigt an, "ebenso das Grundwasser", erzählt der Verwaltungsfachwirt. "Wir Anwohner merken das an unseren Kellern. Die waren früher trocken. Heute haben wir teils mit drückendem Wasser zu tun." Nicht ohne Grund beteiligt sich Ziltendorf an einer Initiative aller Bürgermeister im Amtsbereich, die sich wegen Biber-Schäden in einem Offenen Brief an Brandenburgs Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Jörg Vogelsänger, sowie den Landrat für den Kreis Oder-Spree, Rolf Lindemann, wenden wollen. Die Gemeinden wünschen sich, dass das Land die Beseitigung von Biberschäden oder die Reparaturen kommunaler Straßen finanziell abfedern möge. Zudem solle die Biber-Prävention vereinfacht werden. Der Offene Brief, der noch nicht unterzeichnet ist, wird eines Tages bei Undine Schubert landen. Sie ist Brandenburgs Biberbeauftragte im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. "Es gibt keinen Finanzausgleich für Biberschäden. Die einzigen, die einen Anspruch darauf haben, sind die Teichwirte", erläutert Undine Schubert. Sie verweist auf das Bibermanagement des Umweltministeriums, das in einem Sieben-Punkte-Programm die Vorbeugung in den Fokus stellt. Die Biberverordnung zur Gefahrenabwehr ist darin ein wichtiger Bestandteil. "Bürger und Gemeinden", sagt die Biberbeauftragte, "sind nicht machtlos. Sie können bei drohenden oder eingetretenen Schäden nach den Vorgaben der Biberverordnung handeln oder zu 100 Prozent Gelder für die Prävention erhalten." Den Antrag dazu gebe es auf der Internet-Seite des Landesamtes für Ländliche Entwicklung Landwirtschaft und Flurneuordnung (Fürstenwalde). Pro Jahr setzt Brandenburg für Biberprävention 300000 Euro im Haushalt an.

Verjagen oder abschießen

"Man muss nicht zusehen, wie Biber Straßen zerstören", betont Undine Schubert. "Nach der Biberverordnung dürfen Gemeinden oder Ämter bei der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes – ohne zusätzliche Genehmigung von Naturschutzbehörden – den Biber vergraulen. Gelingt das nicht, darf man den Biber fangen oder abschießen." In Ziltendorfs hatte darüber auch Heiko Hillebrand nachgedacht. "Man brauchte den Biber nur ins Jagdrecht aufnehmen", sinniert er. Von 2016 bis 2018 gab das Amt Brieskow-Finkenheerd rund 100.000 Euro für die Beseitigung von Biberschäden aus.