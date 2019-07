Müllroser Waldschule sucht neue Freiwillige

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Was Freya Teske da erzählt, klingt zunächst fast ein wenig unglaubwürdig. Seit dem vergangenen Jahr absolviert sie in der Waldschule "Am Rogge-Busch" in Müllrose ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), bringt gemeinsam mit anderen Freiwilligen den Kindern das System Wald näher. "Es ist wirklich so, dass ein großer Teil der Kinder nur sehr wenig Wissen hat über den Wald", erzählt die 19-Jährige. "Sie kennen nicht mal den Unterschied zwischen einem Nadelbaum und einem Laubbaum", weiß sie aus ihrer Arbeit, "viele der Mädchen und Jungen sind, wenn sie zu uns kommen, das erste Mal überhaupt im Wald, erleben ihn zum ersten Mal wirklich und drehen dann beim Spielen im Wald völlig auf." Es sei für sie als junge Frau "schon fast erschütternd zu erleben, dass Kinder nur noch an ihren Handys hängen." Und Roland Boljahn, Leiter der Waldschule, bestätigt: "Das ist kein Witz. Viele der Grundschüler, die zu uns kommen, haben tatsächlich noch nie zuvor einen Baum angefasst."

Kinder sind erstmals im Wald

Allein diese kurzen Schilderungen – und von fehlendem Wissen über die Tiere des Waldes und darüber, wie Pflanzen und Tiere voneinander abhängig sind, ist da noch gar nicht die Rede – zeigen deutlich, wie wichtig die Waldschule, die der Landesbetrieb Forst Brandenburg in Müllrose unterhält, für die Allgemeinbildung der Kinder ist. Und wie wichtig das Engagement der Freiwilligen ist, die hier mit den Mädchen und Jungen arbeiten. Zwei Jugendliche leisten dort derzeit ihr FÖJ ab, nennen sich selbst "Ökis". Dazu kommt Marzena Hofmann, die hier im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (kurz: BUFD) tätig ist, als "Bufdi", wie allgemein gesagt wird. Ab dem 1. September sucht die Waldschule zwei neue "Ökis" – junge Leute, die ein Jahr lang mit Kindern arbeiten möchten, in der Waldpädagogik tätig sein möchten und sich kreativ engagieren wollen dafür, dass Schüler unsere Natur und Umwelt wieder besser verstehen und achten lernen.

Und die in diesem Jahr selbst auch als Persönlichkeit reifen. So wie Freya Teske. Die Beeskowerin hatte im vergangenen Jahr die Waldorfschule in Frankfurt abgeschlossen und überlegt: Wie geht es jetzt weiter? Sie arbeitete zunächst ein paar Wochen lang auf kleinen Höfen in der ökologischen Landwirtschaft, fand dann das Angebot der Waldschule für ein FÖJ. "Ich war als Kind selbst mehrmals hier", sagt sie, "und es hat mir immer sehr gut gefallen." Außerdem liege ihr der Umweltschutz sehr am Herzen.

2019 schon 3337 Kinder betreut

Kurz vor dem Ende ihres Einsatzes resümiert sie: "So ein Jahr ist eine gute Orientierung nach der Schulzeit. Man beginnt nicht sofort eine Ausbildung oder ein Studium, man sammelt Lebenserfahrung, wird persönlich reifer." Vor allem aber, betont sie, leisteten die "Ökis" in der Waldschule eine wichtige pädagogische Arbeit. "Ich hoffe, dass wir die Kinder sensibilisieren konnten für den Wald, für den Nutzen des Waldes für uns alle und dafür, dass man im Wald auch viel erleben kann."

Gemeinsam mit "Bufdi" Marzena Hofmann hat Freya Teske das Waldtheater betreut. Genau 3337 Grundschüler in 158 Klassen und aus 37 Schulen haben seit Januar einen sehr erlebnisorientierten Unterrichtstag in der Waldschule verbracht. Das Waldtheater ist eine Art Klammer jedes Unterrichtstages. An dessen Ende steht dann ein Theaterstück, in dem die Schüler das Gelernte und Erfahrene auf die Bühne bringen. "Wir waren jeden Tag gefordert", sagt Freya Teske. "Aber: Die Arbeit hier macht wirklich Spaß!"