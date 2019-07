Hausbau beschäftigt Arbeiter und Juristen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Jerzy Gorowiec und seine Männer setzen Kalksandsteinblock auf Kalksandsteinblock. Die Erdgeschossmauern der fünf Mehrfamilienhäuser, die am Altstädter Platz in Fürstenwalde entstehen, sind fertig. Nun wachsen die Innenwände empor. 34 Wohnungen sollen in den drei Vier- und zwei Dreigeschossern entstehen. 58 bis 137 Quadratmeter werden sie groß. "Vor zwei Wochen haben wir mit dem Vertrieb begonnen, es gibt erste Reservierungen", sagt Franz Freiherr von Brackel.

Der 48-jährige Rechtsanwalt aus Briesen ist einer der drei Gesellschafter der eigens gegründeten BST Spree & See GmbH. Mit Mit-Gesellschafter Andreas Tönse teilt er sich die Geschäftsführung. Mehrmals in der Woche schaut von Brackel bei den Arbeitern vorbei. "Wenn wir so weiterbauen können wie bisher, ist der erweiterte Rohbau, samt Fenster, Ende des Jahres fertig", sagt er. Ende 2020/Anfang 2021 sollen die Gebäude bezugsfertig sein.

Zwei Gerichtsverfahren laufen

Doch das Wörtchen "wenn" meint in diesem Fall nicht nur Unwägbarkeiten bei Witterung und Baugeschehen, sondern auch den Ausgang von zwei Gerichtsverfahren. Die haben Nachbarn angestrengt. Das eine richtet sich gegen den Landkreis und die von ihm erteilte Teilbaugenehmigung. Es liegt beim Verwaltungsgericht in Frankfurt. "Es handelt sich um einen Eilantrag", sagt Gerichtssprecher Karsten Diesel. Wenn der Bauherr eine Baugenehmigung habe, dürfe er bauen. Dagegen könne zwar Widerspruch eingelegt werden, dieser führe aber nicht zum Baustopp. Mit dem Eilantrag solle erwirkt werden, dass der Widerspruch "aufschiebende Wirkung" bekomme, nicht weitergebaut werden dürfe, führt Diesel aus.

Ein Urteil werde es dazu aber nicht geben. "Das entscheiden drei Richter der zuständigen Kammer ohne mündliche Verhandlung durch einen Beschluss", erklärte der Sprecher. Und das werde noch etwas dauern, denn erst am 27. Juni sei die Stellungnahme des Landkreises an alle Beteiligten versandt worden. Aber: "Der Bauherr baut, so lange das Verfahren anhängig ist, auf eigenes Risiko", fügt Diesel an. Schlimmstenfalls müsse er wieder abreißen.

Das zweite Verfahren ist am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängig und richtet sich gegen die Stadt Fürstenwalde. Es handelt sich um ein Normenkontrollverfahren. In diesem rügen die Nachbarn, dass der Bebauungsplan rechtswidrig sei.

Von Brackel blickt dem Ausgang der Verfahren optimistisch entgegen: "Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass B-Plan und Baugenehmigung korrekt sind". Darum setzen die Arbeiter weiter Stein auf Stein. Schon allein die Vielzahl der Sitzungen, in denen sich die Fachausschüsse und auch die Stadtverordnetenversammlung mit dem Bebauungsplanverfahren beschäftigt haben, zeige, dass vernünftig abgewogen worden sei, sagt von Brackel.

Investor stellte Projekt 2016 vor

Erstmals hatte der Investor sein Vorhaben im Juni 2016, damals mit 51 Wohnungen, im Ausschuss vorgestellt. Auf Wunsch der Nachbarn wurde es abgespeckt, rückten die Gebäude ein Stück von deren Grundstücken weg. Im November 2018 stimmte die Mehrheit der Stadtverordneten dafür, den Bebauungsplan zur Satzung zu erheben – 16 votierten mit Ja, zehn mit Nein und zwei enthielten sich der Stimme. "Es war keine Ja-und-Amen-Veranstaltung", betont von Brackel.

Dass der B-Plan einem Normenkontrollverfahren unterzogen würde, sei im Laufe der langen Diskussion deutlich geworden und überrasche ihn nicht, teilt Bürgermeister Matthias Rudolph mit. "Für uns als Verwaltung schafft so etwas Rechtssicherheit und gibt uns auch wertvolle Hinweise für die Zukunft."

Die BST Spree & See GmbH will die Wohnungen verkaufen. Rund 3500 Euro koste der Quadratmeter im Schnitt, sagt von Brackel. Aber auch Mietwohnungen werde es geben – zum Beispiel in dem Gebäude, das ein Investor bereits gekauft habe.