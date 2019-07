Flur wird Kinderzimmer im Plattenbau

Annette Herold

Erkner (MOZ) Es ist laut, es staubt, die Wände sind kahl und Leitungen ragen aus ihnen heraus – es ist kurzum genau so, wie es Susanne Branding gerade gefällt. Der Plattenbau in der Friedrichstraße 23 wird von Grund auf erneuert und ist Großbaustelle, bevor die Wohnungen im nächsten Jahr bezogen werden können. Die Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) rechnet mit Fertigstellung im ersten Quartal 2020.

40 moderne Wohnungen mit einer Fläche zwischen 54 und 82 Quadratmetern wird es in dem Haus geben, das zuletzt nicht den besten Ruf in Erkner hatte. Bestand es vor dem Umbau aus 74 kleinen Ein-Zimmer-Wohnungen, haben die künftigen Mieter die Wahl zwischen zwei und drei Zimmern. Im Parterre soll es außerdem eine Einraumwohnung geben, wie Susanne Branding ankündigt.

Alle Wohnungen seien mit Fußbodenheizung ausgestattet, mit dem Fahrstuhl barrierefrei erreichbar, die Duschen in den im Vergleich zu früher deutlich größeren und meist innen liegenden, zum Teil aber auch mit Fenster versehenen, Bädern bodentief. Es gibt Wohnungen mit zwei Balkonen, solche mit Aussicht zur Friedrichstraße oder über den Parkplatz des Supermarktes nebenan. Die Grundrisse sind komplett verändert. So kommt es, dass aus einem Stück Mittelflur ein Kinderzimmer werden kann. Nach hinten raus soll auch ein kleiner Garten mit Bänken angelegt werden, Bänke zum Verschnaufen sind auch im Eingang geplant.

Nicht ohne Grund: Das Angebot richtet sich an Senioren. Aber nicht ausschließlich, wie die GWE-Geschäftsführerin betont. "Es wäre natürlich schön, hier auch Kinderlachen zu hören", sagt Susanne Branding. "Und wenn Oma Ursel aus der Nachbarschaft zum Beispiel mal auf den kleinen Max aufpasst, ist das sicher etwas, das beide Seiten profitieren lässt."

Geboten werden in dem Haus 15 Sozialwohnungen und 25 ohne subventionierte Mieten. Wie hoch die letztlich ausfallen, müsse noch kalkuliert werden, sagt die Geschäftsführerin. Die WGE verfügt damit in Erkner über 135 Sozialwohnungen bei einem Bestand von 2500 Wohnungen. Neben denen in der Friedrichstraße 23 sind 20 Wohnungen in der Beuststraße gerade so ausgewiesen worden, dass sie Menschen mit sehr geringem Einkommen vorbehalten bleiben.

Soziale Angebote seien der WGE wichtig und würden von der Stadt als Gesellschafter auch immer wieder eingefordert. Kein WGE-Mieter müsse wegen massiver Mieterhöhungen um seine Wohnung fürchten. Susanne Branding verweist darauf, dass es bei der Gesellschaft seit 1991 nur eine Erhöhung der Bestandsmieten auf fünf Euro je Quadratmeter gegeben habe, im Jahr 2015, und dass diese Mieten (anders als bei Neuvermietungen) gedeckelt seien.

Neubauprojekte angepeilt

Den Umbau in der Friedrichstraße 23 lässt sich die WGE 5,5 Millionen Euro kosten, nach Worten der Geschäftsführerin ist das in absehbarer Zeit die größte Investition des Unternehmens. Langfristig seien auch Neubauprojekte angepeilt. "Aber da sind wir in den Vorplanungen", sagt Susanne Branding. Konkretes könne sie jetzt noch nicht berichten.

Interessenten für die Wohnungen in der Friedrichstraße/Ecke Kirchplatz gebe es jedenfalls reichlich. Die WGE nehme alle Absichtsbekundigungen entgegen. Diese Interessenten würden dann als erste informiert, sobald tatsächlich vermietet werden soll. Manche Bewerber, erzählt Susanne Branding noch, hätten sich schon ganz genau ausgesucht, in welche Wohnung sie ziehen wollen.