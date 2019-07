Wenn das Klassenzimmer zur Baustelle wird

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn für die Schulkinder die schöne Zeit der Sommerferien losgeht, müssen andere in und an der Schule schwitzen: Bauarbeiter, die Arbeiten durchführen, wenn kein Schüler zwischen Trockenbau und Fliesenlegung herumspringt. Insgesamt werden die aktuellen Bauarbeiten knapp 448 000 Euro kosten, darunter allerdings auch eine Maßnahme am OSZ – mit 350 000 Euro die derzeit teuerste – die nicht mehr in den Sommerferien realisiert wird, sondern Ende September starten soll.

Dort wird das Gründach an Haus D saniert, dem rot geklinkerten Gebäude, in dem unter anderem die Abteilung 1 – das berufliche Gymnasium und die Fachoberschule – untergebracht sind. "Es treten immer wieder Undichtigkeiten auf, die nicht eindeutig lokalisiert werden können", informiert das Zentrale Immobilienmanagement der Stadt (ZIM). Die Sanierung sei dringend notwendig, weil bereits in einem Teil des Hauses die Beleuchtung aufgrund der undichten Stellen außer Betrieb genommen werden musste.

Fast 40 000 Euro fließen in Baumaßnahmen am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Vor den Ferien wurden bereits Akustikmaßnahmen in drei Räumen durchgeführt, seit vergangener Woche wird der Küchenbereich gemalert. Die dort größte Aufgabe ist die Baugrundverbesserung, die eine in den Oktoberferien anstehende Risssanierung vorbereitet. Am Gebäude waren durch den trockenen Sommer vergangenes Jahr Risse entstanden, die kontrolliert und saniert werden müssen.

"Am Gauß-Gymnasium haben wir, wie im ganzen Wohngebiet West, schlechten Baugrund", erklärt Sabine Wunderlich, Abteilungsleiterin des Technischen Immobilienmanagements. Die Arbeiten stehen in der letzten Ferienwoche an. Außerdem beantragt das ZIM die Fällung von Bäumen, die nahe am Gebäude stehen.

Am Otto-Brenner-Haus des Karl-Liebknecht-Gymnasiums laufen seit vergangener Woche Wand- und Bodensanierungen, die Instandsetzung einer Brandschutztür und die Aufarbeitung des Tresens in der Essenausgabe. Bereits in der Woche davor wurden die Umkleiden in der Turnhalle Wieckestraße gemalert. Voraussichtliche Gesamtkosten an der Schule: 12 300 Euro.

Sanierung trotz Neubau

An der Hutten-Oberschule werden sowohl im Hauptgebäude als auch in der Containeranlage Wände saniert. Kosten hierfür: 8800 Euro. Die Schule soll zwar ein neues Haus 2 bekommen, die Genehmigung für den Baubeginn im zweiten Halbjahr ist erteilt. "Arbeiten am Container der Oberschule Ulrich von Hutten sind jetzt noch notwendig, weil die Container die Bauzeit hindurch für die Schule weiter zur Verfügung stehen müssen", erklärt Sabine Wunderlich.

Tischler, Fußbodenleger, Maler

An der Grundschule "Erich Kästner" und der Friedensschule werden für jeweils 1500 Euro einige Wände und Decken saniert, in letzterer ist außerdem ein Tischler an den Holztreppen in der Turnhalle am Werk (1000 Euro). Seit voriger Woche werden Wände, Decken und Fußböden in der Oberschule Heinrich von Kleist saniert (4800 Euro), Fliesenleger arbeiten in der Lessingschule (1200 Euro). An der Hansaschule werden für 8000 Euro Spielgeräte repariert.

Die Astrid-Lindgren-Schule bekommt in Speiseraum und Küche für 4000 Euro Wände und Decke saniert, für 5000 Euro arbeiten Trockenbauer in zwei Klassenräumen in der Booßener Grundschule "am Mühlenfließ" an den Akustikdecken. Etwa 10 000 Euro sollen die Arbeiten, die in den Sommerferien an der Lenné-Grundschule stattfinden, kosten. Dort werden Treppen, Fluchtwege und der Rampenbereich am Haupteingang saniert.