Jens Sell

Strausberg (MOZ) Umwege müssen die Fahrgäste der S-Bahn am Bahnhof Strausberg-Stadt machen, wenn sie vom Josef-Zettler-Ring kommen: Entweder wenden sie sich nach rechts und nutzen den südlichen Bahnsteigzugang aus Richtung Otto-Langenbach-Ring. Oder sie gehen zur neuen Kreuzung Josef-Zettler-Ring/Philipp-Müller-Straße und von dort zum Bahnübergang Hohensteiner Chaussee, von wo sie sich nach rechts wenden und den dortigen provisorischen Zugang zum Bahnsteig nutzen. Grund ist der Rückbau des bisherigen asphaltierten Zugangs zwischen Josef-Zettler-Ring und Bahnsteig und der provisorischen Fahrradständer. Das sei notwendig für "die Flächenbefestigung im Umfeld des Bahnhofsgebäudes sowie Tiefbauarbeiten verschiedener Medienanschlüsse, die in diesem Bereich vorbereitet werden", teilt die Stadt mit. Auf der Schotterfläche neben der Rampe werden die provisorischen Fahrradständer erneut aufgebaut, heißt es weiter. Deren Nutzung erfolge bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der neuen Anlage Anfang August. "Defekte Räder sind bitte in Verantwortung der Eigentümer zu beräumen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Der symbolische erste Spatenstich für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes war am 26. Juni 2017 vollzogen worden. Damals hieß es, im Sommer 2018 soll das Bahnhofsumfeld fertig sein. Doch wurden Abfall, Waffenteile und Munition im Boden vorgefunden und beräumt.