Wo Struwwelpeter zum Leben erwacht

Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Der Struwwelpeter erlebt gerade seine Wiedergeburt. Im großen Garten des Vereins VERN in Greiffenberg darf er sich entfalten und wachsen – nur sparsam gezähmt von den Mitarbeitern, die ihm viel Freiraum geben und ihn genau beobachten.

Der Struwwelpeter ist jedoch kein ungewaschener Lausbub, sondern ein Salat. Grün, etwas ungehobelt, aber auch mit einer sehr langen Geschichte, die fast in Vergessenheit geraten ist. Im Greiffenberger Schau- und Vermehrungsgarten darf er im wahrsten Sinne des Wortes zu neuer Blüte reifen. Hier werden verschiedene historische Salatsorten angebaut, die längst aus den Gärten verschwunden sind und teilweise nur noch in der Genbank Gatersleben vor dem Aussterben bewahrt werden.

Auch die Goldforelle ist kein Fisch, sondern ein Salat von 1850. In Greiffenberg wird er aus einer Fingerspitze voll Saatgut, wertvoll wie Goldstaub, rekultiviert, um ihn zu vermehren und wieder ins Gedächtnis und in die Gärten zurück zu holen. Er zeichnet sich durch butterzarte Blätter, attraktives Aussehen und geringe Schossneigung aus. Auch die Rehzunge, der Braune Trotzkopf oder der Prinz von Löwenstein sind seltene historische Salatsorten, die in Greiffenberg zum Leben erweckt werden. Und daneben gibt es Tomaten, Kohl, Kartoffeln, Hülsen- und Körnerfrüchte, Wurzelgemüse, Kräuter – insgesamt rund 2000 verschiedene alte Sorten, für die auch ein eigenes Saatgutarchiv unterhalten wird.

"Wir bewahren damit nicht nur wertvolle Brandenburger Kulturgeschichte, sondern auch die Artenvielfalt, die durch industrielle Landwirtschaft und Verarbeitung sowie einige wenige Hochzüchtungen und einheitliche Normierungen dramatisch geschrumpft ist", erklärt Cornelia Lehmann, Vorsitzende des VERN. Die Rekultivierung und Vermehrung ist dabei nur eine Aufgabe. Um die alten Sorten wirklich retten und die Artenvielfalt bereichern zu können, müssen die Pflanzen auch angebaut und schließlich gegessen werden. Dafür knüpft der VERN, der rund 600 Mitglieder in ganz Deutschland hat, Netzwerke mit Landwirten, Gärtnereien und Verarbeitern. Rund 100 Landwirte bundesweit kooperieren und bauen alte Sorten aus Greiffenberg an, oft als Nischenprodukte.

Eine dieser Erfolgsgeschichten ist der Champagnerroggen, den der VERN erstmals 1996 aus der Genbank Gatersleben wieder reaktiviert hat. 2013 wurde er als Erhaltungssorte offiziell zugelassen und von Landwirten angebaut, von Mühlen vermahlen und in Handwerksbäckereien zu Brot gebacken. Um alte Sorten wirklich zu erhalten, braucht es diese Kette. Doch auch immer mehr Hobbygärtner entdecken alte Sorten für sich, zum einem aus Idealismus und einem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Biodiversität, zum anderen wegen des besonderen Geschmacks- und der wertvollen Inhaltsstoffe, die noch nicht zugunsten langer Haltbarkeit und Transportfähigkeit "weggezüchtet" wurden. Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist deshalb auch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, um noch mehr Menschen dafür zu sensibilisieren und zum Mitwirken zu motivieren. So führt der VERN regelmäßig Seminare, Workshops, Aktionstage und Führungen durch, bietet das auch für Schulklassen oder Kleingartenvereine an, stellt Plätze für Praktika und FÖJ zur Verfügung und baut gerade ein 200 Jahre altes denkmalgeschütztes Haus zum Seminarhaus aus.

Nur eine 30-Stunden-Kraft

Dabei kämpft der Verein selbst immer wieder ums eigene Überleben, denn das Gros der Arbeit ist ehrenamtlich. Nur eine Büro- und eine Gärtnerstelle sind in Teilzeit besetzt.

Gab es früher mehrere ABM beziehungsweise Ein-Euro-Jobber, wurde jetzt nur noch eine MAE-Kraft mit 30 Wochenstunden bewilligt. "Wir kommen an unsere Grenzen. Auch finanziell.

Uns fehlt eine institutionelle Förderung für eine kontinuierliche Grundfinanzierung, die wir als gemeinnütziger Verein aus eigenen Erlösen nicht aufbringen können", sagt Cornelia Lehmann, die sich darüber kürzlich mit dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Axel Vogel, austauschte. "Der VERN leistet eine so wertvolle Arbeit für die ganze Gesellschaft, dass er unbedingt eine kontinuierliche institutionelle Förderung benötigt, wie sie ja andere Vereine wie pro agro inzwischen auch bekommen", so Vogel.