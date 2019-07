Neue Kandidatin für Bürgermeisteramt

MOZ

Schorfheide Für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Schorfheide haben die Bündnisgrünen Mandy Schüler aus Lichterfelde nominiert. Die Mitglieder des Regionalverbands Mittelbarnim haben die 46-jährige Verwaltungsfachfrau einstimmig für die Wahl am 1. September nominiert.

Mandy Schüler ist Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern. Als Verwaltungs- und Betriebswirtin bringt sie mehr als 26 Jahren Praxiserfahrung in der Kommunalverwaltung mit. Sieben Jahre war sie Projektleiterin für eGovernment in der Stadtverwaltung Eberswalde. Als Ziele nennt sie die Mitbestimmung der Einwohner zu stärken und die dörflichen Gemeinschaften in den Ortsteilen zu fördern. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit will sie "alle Chancen ergreifen, um auf Gemeindeebene den spürbaren Umweltveränderungen wie Klimawandel, Bienensterben und Artenschwund entgegenzutreten. Für uns selbst und für die nachfolgenden Generationen." Sie ist überzeugt, dass diese Herausforderungen mit einer motivierten, engagierten und transparenten Verwaltung zu bewältigen sind.