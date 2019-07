Mit Fangnetz auf Falter-Suche

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Fangnetz, Fotoapparat, Bestimmungsbuch, Stift und Notizheft trägt Christian Köckeritz bei sich, wenn er einen freien Tag hat. Meistens montags, wenn Museum und Galerie in Fürstenwalde geschlossen sind. Köckeritz betreut den Ausstellungsbereich der Kulturfabrik.

Mit seinem Rucksack streift er dann über Wiesen und durch Wälder in und um Fürstenwalde, um zu dokumentieren, was dort kreucht und fleucht. Abgesehen hat es Köckeritz auf Insekten, vor allem auf Schmetterlinge.

"Da, wieder ein Distelfalter", bemerkt der Fürstenwalder beim Gang über die Spreewiese. Die Art wandere jedes Jahr vorübergehend aus dem arabischen und Mittelmeer-Raum ein. In diesem Jahr trete der Wanderfalter hier besonders häufig auf, weil er seine heimischen Breiten aufgrund des feuchten Winters schon früher verlassen und sich unterwegs bereits fortgepflanzt habe, erklärt Köckeritz.

Um die heimische Falter- und allgemein Insekten-Vielfalt stehe es allerdings schlecht: Köckeritz zitiert eine Fachpublikation, wonach in Brandenburg 118 Schmetterlingsarten nachweislich gelistet sind. Damit seien in den vergangenen 250 Jahren 18 Prozent des Bestandes an Tagfaltern ausgestorben oder verschollen, 47 Prozent sind generell und in bestimmten Landschaften gefährdet. Für Ökosysteme ist das ein Problem: Fehlen Insekten als Nahrungsquelle für Fische, Vögel und Reptilien, geraten auch diese Lebewesen in Bedrängnis.

In Fürstenwalde gebe es – auch dank des Stadtforsts, der sich in der Hinsicht engagiert – Arten, die anderswo schon ausgestorben oder gefährdet sind. Zum Beispiel den Silberfleck-Zahnspinner oder den Großen Feuerfalter. Auf der Spreewiese entdeckt der Insektenkundler an diesem Vormittag noch einen Kleinen Kohlweißling, das Große Ochsenauge, diverse Zweiflügler und zwei Libellenarten. "Das ist gar nicht schlecht, bleibt zu hoffen, dass nicht bald gemäht wird", sagt Köckeritz. Denn wenn Gräser und Blühpflanzen zugunsten des Erscheinungsbildes geköpft werden, sterben auch die Eier und Raupen ab.

Volksinitiative Insektenschutz

"Der Mensch, der sich ausbreitet und Lebensräume der Insekten zerstört, ist die größte Bedrohung für die Artenvielfalt", sagt Köckeritz. Zufällig sei er im Tourismusbüro auf die Unterschriftensammlung zur Volksinitiative "Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren" gestoßen, die Stadtforstdirektor Thomas Weber als Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg mit auf den Weg gebracht hat.

"Das ist absolut unterstützenswert, um Druck auf Politik und Wirtschaft auszuüben, gegen das Insektensterben vorzugehen", so Köckeritz. In Museum und Galerie liegen die Listen ebenfalls aus; den ersten fünf, die jeweils unterschreiben, stellt der Hobby-Künstler eine seiner Schmetterlingsdruckgrafiken in Aussicht.

Seine Insektenfunde dokumentiert Christian Köckeritz schriftlich und fotografisch, trägt sie außerdem auf der Internetseite www.schmetterlinge-bb.de ein. Dort kann jeder Interessierte nachvollziehen, wie es um die Artenvielfalt im Land steht.