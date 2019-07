Enej heizt beim Bunten Hering ein

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Słubicer Pendant zum "Bunten Hering" ist das "Swawolny Kogucik", das übermütige, nennen wir es verrücktes Hähnchen. Es ist das pinke Tier im Logo des Hansefests. Ausgelassen zugehen wird es bestimmt – in diesem Jahr erstmals auf zwei Bühnen.

Die Hauptbühne steht wie immer am Collegium Polonicum und versammelt Musik-Acts aus dem ganzen Land. Es eröffnet am Freitag die Rockband "5 Rano". Der langhaarige Frontmann Łukasz Łyczkowski ist bekannt aus der Casting-Show "The Voice of Poland".

Ausgefallener wird es ab 22 Uhr mit "ENEJ", eine sechsköpfige ukrainisch-polnische Ska-Punk-Folk-Combo, die sich 2002 in Olsztyn zusammengefunden hat. "Wir bemühen uns schon ein paar Jahre um sie", verrät Małgorzata Pasternak vom Smok, der Słubicer Schaltzentrale des Hansefests. Danach klingt der Abend mit der Boygroup "Weekend" und Disco Polo, also polnischem Schlager-Pop, aus.

"Es mag immer keiner so richtig zugeben, aber Disco Polo lieben eigentlich alle", so Pasternak. Entsprechend sieht die Mischung auch am Sonnabend aus. Erst Stars und Konzert, ab Mitternacht abhotten. Um 18.30 Uhr wird "The Meänland" erwartet, eine Band aus der schwedisch-finnischen Partnerstadt Tornio/Haparanda.

Um 20 Uhr tritt dann der polnische Chor "Sound´n Grace" auf, der eine mitreißende Mischung aus Gospel, Soul und R&B präsentiert – positive Popmusik, die an Charity-Galas erinnert. Danach darf man eine Legende kennenlernen: BAJM und eine Grande Dame der polnischen Singersongwriter-Szene Beata Kozidrak. "Das ist schon besonders, dass wir sie hier haben. Eine Liga wie Maryla Rodowicz", sagt Małgorzata Pasternak. An Maryla Rodowicz mögen sich Ältere erinnern, sie war Gast bei "Ein Kessel Buntes" und hat Amiga herausgebracht.

Die zweite Słubicer Bühne trägt den träumerischen Namen "Kosmos der Freundschaft" – frei nach dem Platz der Freundschaft (Plac Przyjazni), auf dem man fast genau 50 Jahre nach der Mondlandung des Raumschiffs Apollo 11 nach den Sternen schaut: Kosmische Workshops, kosmische Deko und Stars aus dem lokalen Słubicer Kosmos sind für Sonnabend und Sonntag angekündigt: vom Chor "Konsonans" bis zum Tanz-Ensemble "Bohema".