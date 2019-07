Improvisationen am Klavier

Matthias Henke

Neuglobsow Das nächste Konzert des Stechliner Klaviersommers findet am morgigen Sonnabend ab 21 Uhr im Stechlinsee-Center statt. Nach dem Auftakt am 8. Juni mit Sonia Achkar und ihrem Spaziergang durch die klassische Musik, folgt nun ein Klangerlebnis in Richtung harmonischem Jazz und Improvisation. Robert Herrmann spielt eigene Stücke und improvisiert. Er erkundet die Gegend und lässt den Spirit und Begegnungen mit Menschen am Stechlin in die Stücke und das Spiel einfließen.

Robert Herrmann wuchs in einer alten Leipziger Musikerfamilie als eines von drei Kindern auf. Von Musik umgeben, begann er im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. Verbunden mit dem Wunsch, Orchestermusiker werden zu wollen, bekam er mit zehn Jahren Trompetenunterricht. Im Alter von 14 Jahren hörte er dann das erste Mal eine Musik die so gänzlich anders schien. Der Jazz eröffnete ihm eine bis dahin unerhörte Welt. Im Gymnasium mit musisch-künstlerischem Profil gründete er ein Quartett, welches sich neben der Musik Astor Piazzollas dem Jazz widmete. Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Jazzpiano bei dem aus New York stammenden Jazzpianisten Richie Beirach. Zu dieser Zeit wurde er als Klavierlehrer an die Musikschule "Johann Sebastian Bach" Leipzig berufen. 2005 wurde er Mitbegründer des Jazzclubs "Horns Erben".

Karten gibt es vor Ort, im Café Glasklar und können per Mail vorbestellt werden: karten@klaviersommerstechlin.de. Kostenpunkt: zwölf Euro.