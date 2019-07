Gleichen Lohn nach 30 Jahren angemahnt

Nina Jeglinski

Potsdam (MOZ) Obwohl die Brandenburger Betriebe händeringend Fachleute – der Fachkräftebedarf ist von 36.000 (im Jahr 2005) auf rund 76.000 (im Jahr 2018) gestiegen – suchen und die Arbeitsbedingungen sich auch im vergangenen Jahr verbessert haben, ist Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) nicht vollkommen zufrieden mit den Trends am märkischen Arbeitsmarkt.

"Ich bin enttäuscht, dass es 29 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer eine große Lohnspreizung zwischen Ost- und Westdeutschland gibt", sagte die Arebitsministerin in Potsdam.

Und in der Tat, die Zahlen aus dem 23. Betriebspanel (Daten vom 3. Quartal 2018) zeigen deutlich, auf welchen Gebieten der Arbeitsmarkt in Brandenburg Defizite hat. Vor allem die geringe Zahl der tarifgebundenen Betriebe lässt aufhorchen, lediglich 21 Prozent der Unternehmen zahlen Tariflöhne. Die Tarifbindung hat einen Einfluss auf das Lohnnieveau. Auch fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer verdienen die Märker lediglich 81 Prozent des Westniveaus oder in Euro ausgedrückt: Während der Westlohn durchschnittlich 3340 Euro beträgt, sind es in Ostdeutschland lediglich 2790 Euro und in Brandenburg gar nur 2690 Euro.

Nur 21 Prozent zahlen Tariflohn

Dieses Lohngefälle erklärt Silke Kriwoluzky, Geschäftsführerin der Söstra, die die Daten für das Betriebspanel aufgearbeitet hat, damit, dass die Unternehmensstruktur in Brandenburg durch kleine- und mittlere Betriebe geprägt werden, 60 Prozent der Beschäftigten sind in solchen Firmen angestellt. Große Unternehmen zahlen jedoch sehr viel häufiger Tariflöhne. Im Westen arbeitet jeder dritte Beschäftigte in einem solchen Betrieb, im Osten ist es nur jeder fünfte.

Die Ministerin plädierte dafür, dass sich "alle am Arbeitsmarkt agierenden Akteure zusammensetzen sollen, um tragbare Konzepte zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu erarbeiten." Eine Reihe von Maßnahmen, die das Arbeitsministerium bereits angeschoben hat, zeigen zwar Erfolge, beseitigen die aktuellen Probleme jedoch nicht.

So sind in den letzten Jahren beispielsweise Geflüchtete vermehrt in die Betriebe gekommen. Während 2017 nur ein Prozent der Betriebe angab, Geflüchtete zu beschäftigen oder zeitweise beschäftigt zu haben, waren es ein Jahr später vier Prozent, heißt es in der neuen Arbeitgeberbefragung "Betriebspanel". 70 Prozent dieser Unternehmen hätten ihre Erfahrungen mit Geflüchteten positiv bewertet, 18 Prozent negativ. Die Gründe dafür wurden nicht erfasst. "Zur wirksamen Integration von Menschen mit Fluchthintergrund gehört zweifellos die Einbindung in den Arbeitsmarkt. Das hilft Familien, holt die Betroffenen aus der Bittstellerrolle und schult das Sprachvermögen und auch die soziale Kompetenz", ermuntert die Ministerin weitere Betriebe. Dazu könnten auch zahlreiche Förderprogramme des Landes genutzt werden.

Programme für Alleinerziehende

Auch die Gruppe der alleinerziehenden Frauen mit mehreren Kindern und geringer Qualifikation habe derzeit bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Neben Fortbildungsprogrammen hat das Land Brandenburg dazu auch Kita- und Hortangebote verbessert, vor allem auch im Hinblick auf längere Öffnungszeiten in den Abendstunden.

Trotzdem halte der Trend der Abwanderung aus dem ländlichen Raum in die Großstädte weiter an. Um den Trend umzukehren, haben die Länder Brandenburg und Bremen nun eine gemeinsame Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, um Tarifautonomie und Tarifbindung zu stärken. "Gerade in den kleineren Betrieben, ist das nicht so einfach", sagt Silke Kriwoluzky. Etliche Dienstleistungsunternehmen, die den Arbeitsmarkt in der Mark dominieren, hätten weder Kontakt zu einer Gewerkschaft oder gar einen gewählten Betriebsrat, das müsse sich ändern, hieß es.