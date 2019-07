Fast alle wieder dabei

Marco Marschall

Britz Die Sitzungen der kommunalen Gremien im Amtsbereich Britz-Chorin-Oderberg haben in den Ferien etwas Pause. Nur in einzelnen Orten wird getagt. Nach der Wahl im Mai haben die Runden in einigen Orten neue Gesichter bekommen. Die sieben Gemeindevertretungen und die Stadtverordnetenversammlung von Oderberg haben sich konstituiert, ihre Ausschüsse gebildet und Vertreter in den Amtsausschuss entsandt. Die Liste der Namen dort zeigt Kontinuität.

Diese kommt schon allein dadurch zustande, dass bei der Wahl der Bürgermeister zum überwiegenden Teil die selben wie vor fünf Jahren obsiegt haben. Die Bürgermeister sind als natürliche Mitglieder des Gremiums, in dem Vertreter aus allen Teilen des Amtes zusammenkommen, gesetzt. Abhängig von der Größe können aus jeder Stadt und Gemeinde weitere Mitglieder entsandt werden. So zum Beispiel aus Oderberg oder Britz. Nicht aber aus Hohenfinow oder Parsteinsee.

Vier neue Gesichter

Allein Michael Stürmer als neuer Bürgermeister von Parsteinsee, der Oderberger Stadtverordnete Guido Zoschke, Lunow-Stolzenhagens Gemeindevertreterin Gundula Köppen und die Choriner Gemeindevertreterin Annemarie Kruppke sind neue Gesichter im Amtsausschuss. André Guse, Lutz-Werner Marten und Hannelore Gersdorf aus Britz, Martina Hähnel und Frank Marschke aus Oderberg, Andrea von Cysewski aus Lunow-Stolzenhagen, Martin Horst und Thomas Polster aus Chorin, Klaus Marschner und Antje Behling aus Liepe und Ronny Püschel aus Hohenfinow hingegen waren bereits in der zurückliegenden Wahlperiode Mitglieder des Gremiums. Das trifft auch auf Peggy Fürst und Günther Gollner aus Niederfinow zu. Nur, dass Peggy Fürst nun als Bürgermeisterin automatisch und Gollner als zusätzlicher Vertreter seiner Gemeinde im Ausschuss mitbestimmt.

Bis zur ersten Sitzung des Gremiums dauert es noch einen Monat. Der Amtsausschuss kommt am 1. August um 19 Uhr zu seiner konstituierenden Runde im Britzer Rathaus zusammen. Dort wird dann aus der Mitte der Mitglieder der Vorsitzende gewählt. Zuletzt hatte Chorins alter und neuer Bürgermeister Martin Horst diese Funktion bekleidet. Außerdem werden etwaige Ausschüsse besetzt, um die Sitzungen des Amtsausschusses vorzubereiten. Das waren zuletzt drei an der Zahl: Bauausschuss, Kommunalausschuss und Sozialausschuss.

Im Vergleich der Gemeinden setzt vor allem Britz auf akribische Vorbereitung und hat vier Ausschüsse besetzt. Chorin hat als einwohnerstärkste Gemeinde drei Gremien gegründet. Allerdings tagen im Gegensatz zum alleinständigen Britz im weitverzweigten Chorin jetzt auch sieben Ortsbeiräte, die sich regelmäßig mit den sie betreffenden Entscheidungen auseinandersetzen. Oderberg hat genau wie Niederfinow einen Entwicklungsausschuss gegründet. Liepe, Hohenfinow, Lunow-Stolzenhagen und Parsteinsee verzichten gänzlich auf vorgeschaltete Arbeitskreise.

Die Oderberger werden auch in den kommenden Wochen keine kommunalpolitische Sommerpause einlegen. Ihr Entwicklungsausschuss kommt am 15. Juli, die Stadtverordnetenversammlung am 24. Juli zusammen. Der Niederfinower Entwicklungsausschuss trifft sich am 31. Juli, einen Tag vor Premiere des neuen Amtsausschusses.