Schutzzone am Waldrand nötig

Annette Herold, Manja Wilde

Erkner (MOZ) Angesichts der hohen Waldbrandgefahr erinnert das Landwirtschaftsamt des Kreises daran, dass Eigentümer, Besitzer und Nutzungsberechtigte landwirtschaftlicher Flächen auf Feldern, die an Wälder grenzen, vor der Ernte Sicherheitsstreifen anlegen müssen. Das gelte bei den Gefahrenstufen 3 bis 5. Am Donnerstag galt in Oder-Spree 4.

Drei Meter breit solle diese Zone sein und vor einem übergreifen des Feuers schützen. Der Streifen müsse abgeerntet und umgebrochen werden. Erst danach dürfe mit den Erntearbeiten begonnen werden.

Umsetzung im Stadtforst

"Eine sehr sinnvolle Maßnahme", urteilt Lars Kleinschmidt, Chef der Landeswaldoberförsterei Hangelsberg. 16 000 Hektar Landeswald zwischen polnischer Grenze und Berliner Stadtforst bewirtschaftet die Försterei. Flächen, die direkt an Felder grenzen, sind nicht darunter. Und darüber ist Kleinschmidt angesichts der Trockenheit auch ganz froh.

Der Fürstenwalder Stadtforst hat am Dienstag begonnen, Waldbrandschutzstreifen anzulegen, informierte Direktor Thomas Weber. "Dafür ist eine Scheibenegge von Berkenbrück bis Hangelsberg und Braunsdorf im Einsatz", sagt er. Der Stadtforst verfüge selbst über solch ein Gerät. "Bis letztes Jahr war darauf Personal der Landesforstverwaltung im Einsatz, jetzt sind es Mitarbeiter von Format aus Neuendorf im Sande", ergänzt Weber.