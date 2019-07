200 Erste-Hilfe-Puppen auf der Stadtbrücke

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Held werden kann jeder, auch beim Bunten Hering: Zum Hansestadtfest können Kinder auf der Stadtbrücke an 200 Übungspuppen üben, wie man einen Menschen wiederbelebt.

Bei den meisten Erwachsenen ist der Erste-Hilfe-Kurs schon Jahre her. Wenn es darauf ankommt, wissen trotzdem nur die wenigsten, was im Ernstfall zu tun ist. Dabei ist Erste Hilfe kinderleicht. Das dachte sich auch der gemeinnützige Verein Pépinière aus Frankfurt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allem an Grundschulen Erste-Hilfe-Kenntnisse zu verbreiten. Denn Kinder können ebenso gut helfen wie Erwachsene. Am Sonnabend, 13. Juli, von 15–18 Uhr, haben Kinder aus Frankfurt und Słubice die Möglichkeit, lebensrettende Maßnahmen für den Notfall zu üben.

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, da alles vor Ort in Ruhe erklärt werden soll. "Es ist ganz einfach. Es dauert nur zwei Minuten, dann kann jeder reanimieren", sagt Philipp Humbsch, Vorsitzender beim Pépinière e.V. und Mediziner. Damit neben der Ernsthaftigkeit der Übung der Spaß nicht zu kurz kommt, wird die Herz-Druck-Massage im Takt zur rockigen Musik von AC/DC durchgeführt.

Für die Reanimationsmaßnahmen statten die Ehrenamtler eine Spur der Stadtbrücke mit 200 Phantompuppen für die Übung aus. "Die Grenzbrücke haben wir gezielt als symbolischen Ort für grenzüberschreitende Zusammenarbeit gewählt" erklärt Humbsch. Der Waldbrand kürzlich bei Ziltendorf habe gezeigt, wie wichtig die Kommunikation in der Grenzregion sei, da auch die Słubicer Feuerwehr beim Löschen des Feuers half.

Mit der Aktion soll unter anderem auch mehr Aufmerksamkeit für ein sozialeres, gemeinschaftlicheres Miteinander geschaffen werden. Auch die Feuerwehr, das THW und die DRK Landrettung werden an dem Sonnabend mit ihren Fahrzeugen und Ständen vor Ort sein.

Anmeldungen für die Erste-Hilfe-Übung per Mail an organisation@heldenmacher.org oder direkt vor Ort um 14.30 Uhr. Spenden in Form von abgelaufenen Erste-Hilfe-Kästen für das Auto sind gern gesehen.