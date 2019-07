A 10: Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Berlin wird bis September voll gesperrt

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Die südliche Auf- und Abfahrt Mühlenbeck wird noch in den Sommerferien voll gesperrt. Dauern soll die Sperrung bis in den September hinein. Dies teilte Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH am späten Donnerstagabend mit.

Im Zuge des Ausbaus der A 10 ist die Erneuerung der südlichen Auf- und Abfahrtsrampen an der Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Berlin erforderlich. Aus diesem Grund wird die Auffahrt von der L 21 auf die A 10 in Richtung Berlin sowie die Abfahrt der A 10 aus Richtung Hamburg kommend vom Montag, 22. Juli, 10 Uhr, bis Samstag, 7. September, 16 Uhr, voll gesperrt.

Aus Richtung Mühlenbeck kommende Fahrzeuge, die das Fahrziel Berlin haben, sollen laut Steffen Schütz die Auffahrt der AS Mühlenbeck auf die A10 in Richtung Hamburg nehmen, bis zur Anschlussstelle Birkenwerder fahren, dort abfahren, wenden und wieder auf die A10 in Richtung Berlin auffahren.

Aus Richtung Hamburg kommende Fahrzeuge, die das Fahrziel Mühlenbeck haben, sollen in Birkenwerder abfahren und die beschilderte Umleitungsstrecke U69 über Borgsdorf (L20), Oranienburg (K6504, L211), Summt (L21) und weiter nach Mühlenbeck nehmen.

Die Auf- und Abfahrtsrampen der Richtungsfahrbahn Hamburg sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.