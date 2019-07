Uckermärkische Bauern rechnen mit Verlusten

Uwe Werner

Wichmannsdorf Die extreme Trockenheit im Vorjahr wirkt sich auch negativ auf die diesjährige Ernte aus. Das ist die bittere Einschätzung des Bauernverbands Uckermark nach Analyse der ersten Ergebnisse. Die Wasservorräte im Boden konnten nicht ausreichend aufgefüllt werden. Den Pflanzen fehlt auch in diesem Jahr ausreichend Feuchtigkeit, so Friedhelm Rogasch, Geschäftsführer des Bauernverbands, beim offiziellen Start der Getreideernte in Wichmannsdorf (Gemeinde Boitzenburger Land). Derzeit seien die Landwirte dabei, die Ergebnisse ihrer Arbeit eines ganzen Jahres einzufahren. Die Ernte hat etwa 14 Tage früher begonnen als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Mähdrescher auf den Feldern ziehen lange Staubfahnen hinter sich her.

Regional starke Unterschiede

Auch wenn sich bis in die Monate April und Mai hinein noch ansprechende Bestände entwickeln konnten, hätten die Trockenheit im Mai und die von langer Trockenheit begleitete extreme Hitze im Juni die Hoffnungen auf eine gute bis sehr gute Ernte zunichte gemacht, sagt Rogasch.

Landwirte aus verschiedenen Regionen der Uckermark sprechen aber von sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die Ernte in diesem Jahr sei eine Art "Wundertüte". Der Grund dafür: Während es an einigen Orten zwischendurch kräftigen Niederschlag gab, blieben die Kollegen in einigen Kilometern Entfernung oft im wahrsten Sinne des Wortes "auf dem Trockenen" sitzen. "Während also bei vielen von uns die Ertragserwartungen unter dem Durchschnitt der letzten Jahre bleiben werden, könnten einige Anbauer von Getreide durchaus auch bessere Ergebnisse erzielen", sagt Manfred Mesecke, Vorsitzender des Bauernverbands Uckermark.

Egal, wie es kommen wird, "das Wetter im Mai und Juni hat für die Uckermark insgesamt die Ernte gerettet", schätzt Gernot Ferch von der Forschungsstation Dedelow des Zentrums für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF) ein. Wie gut oder schlecht die Ergebnisse bei Mais und Raps ausfallen werden, hänge vom Wetter der nächsten Wochen ab.

Rücksichtnahme erbeten

"Die Erntearbeiten sind aber bekanntlich auch mit Einschränkungen für die Anwohner und den Straßenverkehr verbunden", so Karsten Stornowski, der für die Landwirtschaft zuständige Beigeordnete des Landkreises Uckermark. "Beim Dreschen entsteht mitunter reichlich Staub, und wenn es regnet, kann es auch passieren, dass einige Straßenabschnitte rutschig werden. Es ist also erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Nicht zu vergessen, dass die Erntefahrzeuge und landwirtschaftlichen Geräte oft sehr viel Platz auf der Straße brauchen und langsam fahren."

Weil es weiter trocken ist, bleibt die Brandgefahr akut. Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren im Landkreis sei gewährleistet, versichert Stornowski. Allerdings sollte es auch selbstverständlich sein, dass die Landwirte selbst möglichen Großschäden entgegenwirken. "Bodenbearbeitungsgeräte und Wasserwagen sollten beim Dreschen und Strohbergen einfach dazugehören."

Wenn die gesamte Gerste eingebracht ist, folgen in der Uckermark weitere Ernte- und Wiederbestellungsarbeiten auf den Feldern. So startet im Juli die Rapsernte, gefolgt von Weizen und Roggen. Die Maisernte beginnt dann im September.