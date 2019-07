Schach unter freiem Himmel

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zug um Zug in der Lindenallee: Am Dienstag werden ab 15 Uhr bei hoffentlich angenehmen Temperaturen im Stadtzentrum auch wieder die Schachfiguren aus der Kiste geholt. Bei Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken und einer Kugel Eis treffen sich am Schach-Großfeld in der Lindenallee Schachspieler und Neugierige zum Denksport unter freiem Himmel. Die Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenhüttenstadt, Andrea Peisker, die Abteilung Schach der BSG Stahl und das Stadtteilbüro "offis" laden sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Strategen sowie Zuschauer zur monatlichen Schachpartie ins Stadtzentrum ein.

Von Mai bis September an jedem zweiten Dienstag im Monat – in diesem Jahr noch am 13. August und 10. September – ist das große Spielbrett in der Lindenallee jeweils ab 15 Uhr ein beliebter Treffpunkt für Schachinteressierte sowie diejenigen, die Spaß und gute Unterhaltung an der frischen Luft suchen.

Wer außerhalb dieser monatlichen Termine spielen möchte, hat auch dazu die Möglichkeit: Den Schlüssel für die große Schachkiste gibt es in der Tourismusinformation direkt gegenüber. Die Figuren können dort gegen Vorlage des Personalausweises kostenlos ausgeliehen werden.

Informationen unter: offis-eisenhuettenstadt@web.de oder per Tel.: 03364 280840.