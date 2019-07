Eberswalde, wie es grünt und blüht

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Zwischen Mohn und Schafgarbe ging’s zur Sache – mit Lupe und Kescher ausgestattet konnten die Kitakinder aus dem "Haus der kleinen Forscher", das im Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 15 zu finden ist, jüngst eine Entdeckungstour auf der Blumenwiese antreten. Eine Erkenntnis der unter Sechsjährigen: Es gibt gar nicht nur die eine Biene oder Hummel – sondern allein auf dem kleinen Stück Blumenwiese am nördlichen Finowkanal-Ufer im Leibnizviertel schon mehrere ganz unterschiedliche Arten.

Möglich ist eine Entdeckungstour dieser Art auf öffentlichem Grund in Eberswalde erst seit Kurzem. Im vergangenen Jahr hat die Stadt begonnen, größere Blühflächen zu den "Eberswalder Blumenwiesen" zu erklären.

Was dort anders ist als auf den restlichen Grünanlagen? Gemäht wird nur einmal im Jahr, im Spätsommer. Die Natur ist weitgehend sich selbst überlassen. Keine Kostenfrage, sondern eine Frage der Überzeugung, sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. "Es geht darum, Artenvielfalt in der Stadt zu fördern."

Hälfte der Flächen soll erblühen

Bereits seit 1996 kämen auf Grünflächen in der Stadt, die auf einer Liste des Umweltverbandes BUND als pestizidfreie Kommune geführt wird, keine Pflanzengifte zum Einsatz. Nun hat die Stadt mit den Blumenwiesen ein weitergehendes Konzept für den Insektenschutz entwickelt. Von den derzeit zirka 21 Hektar städtischen Grünanlagen soll mit 9,4 Hektar langfristig fast die Hälfte erblühen. Flächen in allen Stadtteilen werden schrittweise auf das neue Pflegeregime umgestellt.

Zur Zeit sind es mit dem nördlichen Uferpark am Finowkanal neun Blumenwiesen auf insgesamt zirka 2,6 Hektar, was einer Fläche von etwa zweieinhalb Fußballfeldern entspricht: in der Eberswalder Straße im Bereich des Forsthauses sowie auf Höhe des alten Arbeitsamtes, an der Ringstraße, in der Fritz-Weineck-Straße, in der Brandenburger Allee an der alten Schwärzeseeschule im Brandenburgischen Viertel, auf dem Gelände der ehemaligen Dachpappenfabrik in Westend sowie am Spielplatz in der Anne-Frank-Straße.

An all diesen Flächen weisen seit Juni eigens entwickelte Schilder auf das Anliegen hin, vielfältigen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum in der Stadt zu bieten. Denn dass bei dem einen oder anderen Eberswalder die Vermutung auftaucht, die Stadt habe schlichtweg die Pflege vergessen oder wolle Kosten sparen, ist den Machern im Rathaus durchaus bewusst. "Wir müssen uns alle gut erklären – aber uns auch nicht davon abhalten lassen, etwas zu machen, wenn jemand meckert", sagt Baudezernentin Fellner.

Damit die Blumenwiesen nicht ungepflegt wirken und die Sicherheit auf angrenzenden Spielplätzen, Radwegen und Straßen gewahrt bleibt, würden dreimal jährlich die Außenkanten gemäht. Trotz der seltenen Mahd und obwohl weitere Maßnahmen wie Düngen oder Wässern wegfallen, werde es unterm Strich nicht billiger, sagt Fellner auch. Der Aufwand, die langen Gräser im Spätsommer auch zu entsorgen, gleiche das wieder aus.

Hochschule wird einbezogen

Der spannenden Frage, ob sich wie erwartet vor allem standortgerechte Pflanzen, die mit klimatischen Extremen besser klarkommen, entwickeln, geht die Stadt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) nach. So entstehe am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz gerade eine Abschlussarbeit über die Eberswalder Blumenwiesen.

Nicht alle Grünflächen will die Stadt der Natur preisgeben. Spielplätze oder Liegewiesen, auf denen das hohe Gras auch eine Gefährdung etwa durch Zecken nach sich ziehen könnte, sollen weiterhin herkömmlich gepflegt werden. Parkanlagen wie der Park am Weidendamm oder der Kirchenhang bleiben den Nutzern also wie gewohnt erhalten.