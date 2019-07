Imker zeigt sein Handwerk auf der Burg Storkow

Elke Lang

Storkow Eine ganze Menge an Imkereibedarf hatte Holger Ackermann mitgebracht. Er wollte sein Honigseminar auf der Burg Storkow so anschaulich wie möglich durchführen. Eine Lehrbeute ohne Bienen war darunter, Imkerkopfschutz, gefüllte Honigwaben, eine große Schleuder mit Handkurbel, verschiedene Siebe, Trichter, Kannen, eine Präzisionswaage und auch Gläser zum Abfüllen sowie die Etiketten. Schließlich hatte Sarah Mamerow, die Leiterin des Besucherzentrums Naturpark Dahme-Heideseen auf der Burg, unter dem Motto "Von der Wabe ins Glas" eingeladen, das A – Z der Honigernte kennenzulernen. Dabei war jedem Teilnehmer die Möglichkeit gegeben, selbst diesen und jenen Handgriff auszuführen.

"Sie werden alle Schritte der Herstellung sehen, können am Schluss Honig essen und – wer will – welchen davon mit nach Hause nehmen", erklärte der Seminarleiter. Dabei wies er darauf in, dass "Honig eines der bestuntersuchten Lebensmittel in der EU" sei und den Imkern, die Honig verkaufen oder auch nur verschenken wollen, die Einhaltung strenger Hygienerichtlinien abverlangt werde: "Arbeit im weißen Kittel, Kopfbedeckung gegen ausfallende Haare, fließendes Wasser in unmittelbarer Nähe mit Wasserhähnen, die nicht mit der Hand angefasst werden brauchen", zählte er auf.

Eine knifflige Aufgabe für die Teilnehmer war, von den gefüllten Honigwaben beidseitig die Wachsverdeckelung abzuheben, die von den Bienen selbst hergestellt worden war. Das muss so schnell wie möglich geschehen, damit der Honig auf der Unterseite nicht ausläuft, bevor er in die Schleuder kommt. Auch das Schleudern hat seine Tücken: "Wie stellt man die Rahmen hinein, damit der Honig wirklich rausläuft und nicht in die Wabe hineingedrückt wird?", war hier die Frage, "und wie kurbelt man, dass die Rahmen nicht zerbrechen und so viel wie möglich Honig gewonnen wird?"

Wie man kurbelt

Nebenbei erfuhren die Teilnehmer etwas zur Geschichte der Imkerei, etwa über Honig als wertvolles Zahlungsmittel unter den mittelalterlichen Herrschern, zur Bedeutung der Redewendung "Honig ums Maul schmieren" und zu den Gepflogenheiten bei den Imkern in DDR-Zeiten, die mit ihren Wagen an die Feldränder gezogen sind. Ob Glyphosat bei der Bienenhaltung und im Honig eine Rolle spiele, wollten Teilnehmer wissen. "Bei Verdacht auf Schadstoffbelastung lasse ich den Honig im Labor prüfen", versicherte Holger Ackermann. Alle waren sich einig, dass die Anwendung endlich auch in Deutschland verboten werden sollte.

Lothar Engel aus Beeskow ist bisher Laie in der Bienenhaltung. Der 62-Jährige mit Eigenheimgrundstück geht jedoch schon lange mit dem Gedanken um, sich ein paar Völker anzuschaffen, "als Hobby und um mir als Rentner ein bisschen was dazu zu verdienen". Außerdem esse er gern Honig.