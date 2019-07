333 Kilometer zur Ostsee und zurück

Eckhard Kurth

Schwedt Bansin, Bansin, wir fahren nach Bansin – so könnte man, in Anlehnung an die Gesänge der Fans zu den DFB-Pokalendspielen gen Berlin, den Leitspruch benennen, wenn die Schwedter Pedaleure alljährlich ihren Ein-Tages-Radmarathon Schwedt-Insel Usedom-Schwedt absolvieren und sich dazu in aller Frühe (3 Uhr) auf den Weg machen.

Es war die insgesamt 20. Fahrt. Eine Jubiläumstour der besonderen Art. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde der Sonntag als Tourtag und zudem die Startzeit früherer Jahre gewählt. Die ersten Fahrer trafen am Wassersport-­zentrum bereits um 2.30 Uhr ein.

Auf Tour gingen dann: Maik Hempel, Martin Schröder, Axel Dittmar, Henry Felix, die Neulinge Thomas Saß und Uwe Koch, Eckhard Kurth sowie Uli Dahlke als Fahrer des Begleitfahrzeuges. Gleich vorweg: Die beiden "Neuen" haben ohne größere Probleme bis zum Ende durch- und mitgehalten. Bei angenehmen 13 Grad ging es los, während der ersten Stunden sank das Quecksilber noch um fünf Grad.

Auf der klassischen Strecke über Prenzlau und Woldegk war gegen 6.20 Uhr der Verpflegungspunkt Friedland erreicht. Traditionell hatte jeder etwas fürs "Buffet" mitgebracht: frische Landeier, Schmalzstullen, Kuchen, Eierkuchen, Bouletten, Kaffee, Bananen und anderes mehr. Weiter ging es auf der Allee unter blühenden Linden Richtung Anklam. Dann ein erster Schreckmoment: Kettenriss bei Henry Felix. Unter fachmännischer Hilfe von Martin Schröder gelang in mehr als einer halben Stunde die Reparatur – die Kette hielt dann bis zum Schluss durch.

Trotz Sturz: "Alles in Ordnung!"

Ein von Axel Dittmar vorab erkundeter neuer Radweg führte das kleine Peloton dann – eine der schwierigsten Streckenabschnitte stressfrei umfahrend – von Relzow bis nach Libnow. Im Wald von Pinnow in Richtung Zecheriner Brücke folgte ein nächster Schreckmoment: Uwe Koch stürzte. "Alles in Ordnung!", meinte er aber und setzte die Fahrt bis zum Ende fort. Erst einen Tag später wurde dann doch ein Rippenbruch diagnostiziert.

Ab Stadt Usedom ging es durch Wald und Wiesen über Stolpe weiter nach Mellenthin (ein neuer Radweg Richtung Ahlbeck neben der B 110 ist übrigens gerade im Bau). Hinter Benz gab es noch zwei kleinere Hügel zu bewältigen, aber schließlich war um 10.10 Uhr die Bansiner Strandpromenade erreicht. Uli Dahlke war im Fahrzeug bereits vor Ort. Das "Beweisfoto" war fix geschossen, dann ging es zum eigentlichen Ziel der Fahrt: den Fischbrötchen. Vorab nahmen Martin, Maik und Eckhard noch ein erfrischendes Bad in der Ostsee.

Ausgeruht und gestärkt begann um halb Zwölf die Heimfahrt – auf der Insel Usedom mit dem seltenen Glück von Rückenwind. Bereits um 14.20 Uhr war Friedland zu einer kleinen Kaffeepause wieder erreicht. In Dedelow erwartete die Pedaleure schließlich ein kleiner Trupp später in Schwedt Gestarteter: Martina Löhrs, Gabi Stäudten, Steffen Dahlke, Micha Brodehl und Eddy Baumüller absolvierten von der Kreisstadt an die Tour mit bis ans Ende. Von Prenzlau aus wurde rasch der diesjährige Grillmeister Cornel Schote über die voraussichtliche Ankunftszeit informiert. Das war dann exakt um 17.50 Uhr der Fall. Ein gemeinsames Foto vor dem Walross, kurze Dusche – dann saßen alle gemeinsam noch einige Zeit beisammen und bedankten sich auch bei den Helfern sowie der Firma Regelmatik für die Unterstützung.

Thema waren auch schon wieder die nächsten gemeinsamen Fahrten: am 20. Juli die Uckermark-Rundfahrt über 200 km sowie die Ost-Brandenburg-Tour am 10. August über 350 km. Ein schöner und erlebnisreicher Tag ging für alle Beteiligten zu Ende.