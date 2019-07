Noch einmal zwei Normen erfüllt

Kerstin Macht

Frankfurt (Oder) Der letzte Wettkampf einer langen Saison war für die Wettkampfschwimmer des ESV Frankfurt das Internationale Potsdamer Pokalmeeting Alter Fritz. Fast 300 Aktive aus mehreren Bundesländern, darunter 15 ESV-Schwimmer, hatten zu dieser Veranstaltung gemeldet. Für zwei Frankfurter ging es dabei noch um Normerfüllungen.

Corvin Morino Rudolph (Jahrgang 2009) brauchte für die Erlangung des D-Kader-Status noch die Norm über 50 m Rücken. Dies gelang ihm ebenso wie Marco Klame (AK 30), der über die gleiche Distanz die Pflichtzeit für die Master-Weltmeisterschaften erfüllte. Klame kann nun im südkoreanischen Gwangju über 50 m Brust, Rücken und Freistil starten. Corvin zog mit seiner Trainingspartnerin Juliane Lier (09) gleich, die die D-Kader-Normen schon vorher erfüllt hatte und nach ihrem umfangreichen Programm beim Danish Swim Cup in Esbjerg und den dort erreichten Erfolgen die Saison bereits beendet hatte.

Luft bei vielen schon raus

Auch den Startern beim "Alten Fritz" war anzumerken, dass sie sich nach den Ferien sehnten. "Bestleistungen waren nicht mehr unbedingt zu erwarten. Bei vielen war die Luft am Ende der Saison schon raus", zeigte Übungsleiterin Ariane Rudolph Verständnis. Trotzdem verkauften sich die ESV-Schwimmer noch einmal so teuer wie möglich. In der Mannschaftswertung belegten sie unter 35 Vereinen einen guten 7. Platz. In den Einzeldisziplinen gab es zwei Gold-, drei Silber- und 15 Bronzeplaketten.

Erfolge auf längeren Strecken

Die meisten Medaillen wurden auf den längeren Strecken erzielt, die von den Frankfurter Schwimmern eher selten in Angriff genommen werden. So siegte Tom-Niclas Brune (05) über 200 m Schmetterling und 400 m Lagen, erkämpfte Silber über 50 m Schmetterling und Bronze über 50, 100 und 200 m Brust und 50 m Rücken. Corvin schaffte nicht nur die Normerfüllung über 50 m Rücken, sondern sicherte sich über diese Strecke auch Bronze, ebenso wie über 200 m Rücken und 50 m Schmetterling. Über die 100-m-Rücken-Distanz errang er Silber. Die dritte Silbermedaille steuerte Ben Phillip Pusch (06) über 200 m Brust bei.

Gleich drei Bronzemedaillen gab es über 200 m Rücken und zwar für Vivien Sophie Harder (09), Gina Losensky (08) und Sophie Victoria Walter (04). Melina Renneberg (06) gewann Bronze über 200 m Brust, Maja Stolzenbach (08) und Max Pohland (07) jeweils über 50 m Freistil.

Auch Masterschwimmer Christopher Grahlemann (AK 35), der in Gwangju nach Medaillen greifen will, testete noch mal seine Form. Mit 24:91 s schaffte er es wieder unter die 25-Sekunden-Grenze und sieht sich auf einem guten Weg.