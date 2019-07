Kita Zaubernuss

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ganz exakt seien der Ursprung und die Anfänge nicht überliefert. Es mangele an Material. Was Christiane Voigt weiß, hat sie von ihrer Vor-Vorgängerin Helga Zantow erfahren. Als sie vor fünf Jahren den 55. Geburtstag der heutigen Kita "An der Zaubernuss" vorbereitete. Zantow leitete in den 1960er- und 70er-Jahren die Einrichtung, seinerzeit Betriebskindergarten des Schweinemastkombinats KIM. Heute feiert das Haus an der Fritz-Pehlmann-Straße in Westend seinen 60. Die Kita gehört damit zu den ältesten Einrichtungen der Stadt. Und sie blickt dabei auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Mit Zeiten der Ungewiss- und Unsicherheit.

Exklusive Lage mit Waldnähe

Immer wieder habe die Einrichtung nach der Wende zur Disposition gestanden, erinnert sich Christiane Voigt, die die Kita seit 1991 leitet. Bekanntlich waren in den 1990er-Jahren die Kinderzahlen rückläufig. So manche Kita wurde geschlossen. Auch die "Zaubernuss" musste bangen, galt als bedroht. Gerade wegen der attraktiven Lage und Charakteristik des Hauses. Die Kita war 1937 als Wohnhaus errichtet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die sowjetische Kommandantur das Gebäude genutzt, bevor es 1955 an die Stadt ging. Die eröffnete 1959 dort eine Tagespflege für kleine Kinder, Vorläufer der späteren Krippen, weiß Voigt. Dem prognostizierten Bevölkerungsschwund zum Trotz konnte sich die "Zaubernuss" behaupten. Heute gibt es, wie in vielen Kitas der Stadt, eine Warteliste.

Mit einer Kapazität von 65 Plätzen ist das Haus voll ausgelastet. Zum Schuljahresbeginn wird sogar aufgestockt auf 70 Schützlinge. "Seit vorigem Jahr betreuen wir auch Hortkinder", so Voigt. Eine Herausforderung für das Team. Personell wie räumlich. Eine Herausforderung, der sich das Erzieher-Team um Christiane Voigt – kampferprobt – stellt. In der Stadt fehlen bekanntlich Kita-Plätze, vor allem im Hortbereich gibt es Engpässe. Der Erhebung vom März 2019 zufolge – neue Zahlen werden für August/September erwartet – gab es in der Stadt 260 offene Anträge von Eltern auf einen Kita-Platz. "Als ich 1991 hier angefangen habe, hatten wir 40 Kinder, im Alter zwischen drei und sechs", erinnert sich Voigt, die seit 1980 als Erzieherin in den Diensten der Stadt steht.

70 Kinder und vier "Bartis"

Wegen der sich abzeichnenden Trendwende hat die Stadt 2000 die Kita "An der Zaubernuss" grundlegend saniert. Von der Elektroinstallation bis zum Dach. "Und im vorigen Jahr gab es eine neue Küche", zeigt Voigt auf die jüngste Errungenschaft. Die alte stammte noch aus den Zeiten des KIM-Betriebskindergartens.

Den Namen "An der Zaubernuss", wie die Kita seit 1994 heißt, verdanke sie der gleichnamigen Pflanze. Auf dem Gelände stehen inzwischen mehrere Exemplare der im Winter blühenden Hamamelis. Das Profil der Einrichtung beschreibt Voigt mit der kurzen Formel "Kinder unterm Blätterdach". Viel Beschäftigung im Freien, in der Natur, im Wald. Und gesunde Ernährung. "Seit zwei Jahren haben wir eine Kooperation mit dem REWE-Markt in Westend." Und dann gibt es noch vier Haustiere: Bartagamen, vom Nachwuchs liebevoll "Bartis" genannt.

Sommerfest zum 60. Geburtstag: heute von 14.30 bis 18 Uhr, u. a. mit Theater, Ponyreiten und großer Tombola