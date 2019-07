Insel ins rechte Licht gerückt

Mit vereinten Kräften: Zehn Männer hieven am Donnerstagvormittag den Mond ins Wasser, der zum Musikfestival vom 5. bis 7. Juli in Marienwerden auf dem Finowkanal aufleuchten wird. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Marienwerder (MOZ) Wir brauchen ein bisschen Manpower. Kannst Du mal kommen?", wird Henrik Schade am Donnerstag von einem Mitstreiter aus der Beleuchtertruppe gefragt. Wenig später hieven zehn Männer den riesigen Mond auf einem selbst gebauten Konstrukt aus Abwasserrohren hoch und lassen ihn unter Aufbietung aller Kräfte auf zwei liegenden Leitern vorsichtig ins Wasser gleiten. Sie hatten es sich offenbar schwieriger vorgestellt, doch alles läuft bestens. Niemand fällt unfreiwillig ins Wasser, und der Mond kippt auch nicht um. "Bravo", applaudiert Henrik Schades Schwester Mareike. Jemand ruft: "Wo ist die Sektflasche?" Doch zum Feiern hat an diesem Vormittag niemand Zeit. Es ist noch eine Menge zu tun bis zur Eröffnung des nunmehr 16. Musifestivals heute Abend.

Der Eberswalder Henrik Schade war von Anfang an beim Inselleuchten dabei, sorgt für die ausgefeilten Lichtinstallationen auf der Insel an der Leesenbrücker Schleuse. Er ist der "Boss" der 20-köpfigen Beleuchtergruppe, die auch in diesem Sommer eine Woche vor dem Festival auf der Insel angekommen, um sie ins rechte Licht zur rücken.

Atmosphäre wie im Ferienlager

Alle Helfer haben eigentlich andere Berufe, doch fürs Inselleuchten ist die Woche Urlaub fest eingeplant. Henrik Schade, der Rettungssanitäter, vergleicht die Atmosphäre mit der in einem "Lager für Arbeit und Erholung", wie es sie zu DDR-Zeiten gab. "Klar arbeiten wir hier, aber es ist auch jedes Mal ein irres Erlebnis. Wir sind eine homogene Gruppe, die im Laufe der Jahre zwar größer, aber schön größer geworden ist", findet der 46-Jährige. Die Frauen und Männer lassen sich mit der ganzen Familie in Marienwerder nieder, beginnen jeden Tag mit einem gemeinsamen Frühstück an der langen Tafel und schuften dann bis in den Abend.

Die Ideen für die Gestaltung der Insel finden die "Beleuchter", weil sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, viel miteinander diskutieren oder "einfach nur rumspinnen", erzählt Henrik Schade. So wurden beispielsweise im Laufe der Jahre aus den beleuchteten Kugeln auf dem Finowkanal Seerosen. Sie hätten lange überlegt, wie man das machen könne, erzählt der Eberswalder. Irgendwann im Winter habe er dann angefangen, Seerosenblätter aus Draht zu formen, sie dann mit einem Gewebe, das eine Papierstruktur besitzt, bezogen. Die elf Seerosen mit jeweils sechs Blättern seien alle handgemacht, sagt Schade stolz. Sie gehören, wie so vieles andere, zu einem Fundus an Material, das jedes Jahr neu variiert wird. "Bei uns geht es nicht darum, immer schneller, höher, weiter zu springen", stellt der 46-Jährige klar. "Aber die Insel verändert sich, die Vegetation ist lichter geworden – dadurch mussten wir weiter nach außen gehen." So wird der Lichtzauberweg in diesem Jahr ein anderer sein. Aber wie anders, das will Henrik Schade auf keinen Fall vorher verraten.