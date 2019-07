Seepferdchenzeit im Freibad

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Mach dich lang. Lass die Beine gestreckt. Die Finger zusammen. Langsam. Du sollst langsam schwimmen", ruft Detlef Ruchotzke am Donnerstagmorgen einem der Jungen auf Bahn eins im Freibad von Bad Freienwalde zu und lobt kurz darauf: "Das war klasse." Doch die Verschnaufpause für den Steppke ist nur kurz. Der Schwimmmeister schickt ihn auf Bahn vier. Offenbar, um ihn etwas vom Beckenrand fernzuhalten, den der Kleine immer wieder gern ansteuert. "Komm, du schaffst noch eine Bahn", meint Ruchotzke und unterstützt wieder mit lauten Worten.

Danach ist erst einmal kurze Pause. Ruchotzke schickt auch die anderen Kinder erst einmal unter die heiße Dusche. Dort im Eingangsbereich warten Mütter und Väter oder Großeltern mit Handtüchern und Bademänteln auf sie, gibt es aufmunternde Worte, Tee zum Aufwärmen und auch schon mal ein belegtes Brot zur Stärkung.

Wasser wärmer als die Luft

An die 20 Kinder hätten den zweiwöchigen Schwimmkurs bereits am Dienstag beziehungsweise Mittwoch mit dem Seepferdchen oder sogar dem Jugendschwimmabzeichen in Bronze verlassen, zeigt sich Detlef Ruchotzke zufrieden und geht davon aus, dass 98 Prozent der Teilnehmer ab fünf Jahren wenigstens das Frühschwimmerabzeichen schaffen. "Wir hatten wirklich willige Kinder und auch die Eltern und Großeltern haben sehr gut mitgezogen", zieht er positiv Bilanz und auch Kollege Dino Christen zeigt sich begeistert vom Miteinander.

Schließlich wissen beide um die Bedenken, die zum Beispiel mit Blick auf die in diese Woche frischen Temperaturen auftauchen. "Bei zehn, zwölf Grad müssen wie heute müssen wir die Kinder natürlich motivieren", sagt Detlef Ruchotzke und hätte sich mit Blick auf den für Freitag angekündigten Regen selbst gewünscht, dass bis dahin alle Kinder zumindest die Anforderungen für das Seepferdchen – einen Sprung vom Beckenrand, 25 Meter Schwimmen sowie das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser – erfüllen. Doch einige der Mädchen und Jungen werden mit ihren Angehörigen nun auch am Freitag noch einmal ins Freibad kommen. Auch, um vielleicht noch Bronze zu schaffen. "Das Wasser hat ja 20 Grad", ist aus dem Kreis der Erwachsenen zu hören. Ein Vater fragt, wo das Schwimmabzeichen in Silber gemacht werden kann, für den unter anderem ein Sprung aus drei Metern Höhe gefordert ist. "Bei uns", erklärt Detlef Ruchotzke. Nur den Sprung müsse man sich andernorts bestätigen lassen, wo es einen entsprechenden Sprungturm gibt. Für Leute, die sich zum Beispiel bei der Feuerwehr bewerben wollen, sei Silber Pflicht, sagt Dino Christen.

"Ich kann schon schwimmen", zeigt kurz darauf ein Mädchen stolz den Seepferdchen-Aufnäher. "Den mache ich auf den meinen Badeanzug." Ihr Opa muss lachen. "Du kannst also schwimmen?", äußert er sich skeptisch und fügt hinzu: "Dass müssen wir aber weiter üben." Mit der Empfehlung, jetzt nicht nachzulassen und den Sommer weiter zu nutzen, verabschieden sich auch die Schwimmmeister.

Adresse: Am Schwimmbad, Telefon 0162 2350676, Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 10 Uhr für Senioren, sonst bis zum 19. Juni Montag bis Freitag 12 bis 19.30 Uhr sowie am Wochenende 10 bis 19.30 Uhr, bis 3. August dann täglich 10 bis 19.30 Uhr, bis 6. September Montag bis Freitag 12 bis 19.30 Uhr sowie am Wochenenden 10 bis 19.30 Uhr