Verein Kukuum belebt alten Gasthof in der Uckermark wieder

Inga Dreyer

Ringenwalde Tanzen klingt für viele Menschen nach durchwachten Nächten. Muss es aber gar nicht. Der Verein Kukuum (kurz für: Kunst und Kultur in der Uckermark) hat die Tradition des Tanztees aufgegriffen.

An einigen Sonntagen im Jahr lädt der Verein je nach Wetter auf die Terrasse oder ins Restaurant vom Gasthof zur Eisenbahn in Ringenwalde (Uckermark). Bei Live-Musik von Swing- und Tangobands dürfen am Sonntagnachmittag Erinnerungen an weit zurückliegende Tanzstunden hervorgekramt werden.

"Das macht richtig Spaß", sagt Felix Arlt, der den alten Gasthof, der bis Ende der 1970er-Jahre von seinen Großeltern betrieben wurde, vor ein paar Jahren gekauft hat. Die zugehörige Pension und das Restaurant werden von Pächtern betrieben, um das Kulturprogramm kümmern sich Arlt und der 2018 gegründete Kukuum e. V. "Die Mitglieder sind Leute, die Lust haben, hier etwas zu machen, weil es einfach ein wunderschöner Ort ist", erzählt Arlt, der mit seiner Familie in Berlin und zeitweise in Ringenwalde lebt, wo er seine ersten Lebensjahre verbracht hat.

Seit drei Jahren organisieren Arlt und seine Unterstützer regelmäßig Kinovorführungen, zu denen sie häufig auch die Regisseure einladen – wie an diesem Wochenende. Gezeigt wird heute Abend "Schnee von gestern", ein Dokumentarfilm über Familiengeschichten zwischen Israel und Deutschland von der Filmemacherin Yael Reuveny. Am Sonnabend wird "Balagan" von Andres Veiel gezeigt. Beide Filmemacher werden vor Ort sein.

Schon bei der Idee, den Gasthof zu kaufen, habe er an ein Kulturprogramm gedacht, erzählt Arlt. "Mich interessiert, so etwas zum Leben zu erwecken und zu bespielen", berichtet der Architekt. Besonders gereizt habe ihn der große Festsaal, in dem in früheren Zeiten Bälle stattgefunden haben, wie ältere Dorfbewohner erzählt hätten. "Der Saal ist auch in seinem rohen, entkernten Zustand sehr charmant", sagt Arlt. Von kurz vor der Wende bis 2012 sei er nicht genutzt worden und sei völlig ausgeschlachtet gewesen. Stück für Stück versuchen Arlt und der Verein, den Saal wiederherzustellen. Dessen Charme war offensichtlich auch die Berliner Band "Die Türen" erlegen, die dort im vergangenen Jahr ihr neues Album aufgenommen und ein Musikvideo zum Song "Miete Strom Gas" gedreht hat.

Momentan finden allerdings alle Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Der Grund: Ein Statiker habe davon abgeraten, den Saal zu nutzen, berichtet Arlt. Nach Renovierungsarbeiten am Dach könne er 2020 hoffentlich wieder bespielt werden.

Der Gasthof, direkt an der Eisenbahn gelegen, war früher einmal Ausflugslokal für Berlinerinnen und Berliner gewesen. Inzwischen ist das auch ohne Auto wieder möglich. Denn die stillgelegte Bahnlinie zwischen Eberswalde und Templin fährt wieder. Für die Kulturmacher ein großes Glück. "Ich dachte immer, das wäre die absolute Krönung, wenn der Zug da wieder fahren würde", betont Felix Arlt. Auch zum Tanztee können Gäste so mit dem Zug anreisen. Zum nächsten lädt der Kukuum e. V. für den ersten Sonntag im August. Es spielen das Rufus Temple Orchestra (Swing) und das Jonas Müller Tango Trio (Tango). Beim letzten Mal habe man gemerkt, dass sich manche Leute noch nicht so recht trauen zu tanzen, erzählt Felix Arlt. "Wir überlegen deswegen, einen kleinen Kurs vorzuschalten."

Infos: Gasthof zur Eisenbahn, Dorfstraße 6, Temmen-Ringenwalde, Kino: heute, 21.30 Uhr "Schnee von gestern" von Yael Reuveny, 6. Juli 21.30 Uhr "Balagan" von Andres Veiel, nächster Tanztee: 4. August von 15 bis 18 Uhr, Infos: http://kukuum.de