IKW eröffnet zwei Kitas im Rathenower Zentrum

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehr als 1.000 Betreuungsplätze für Kinder bis 6 Jahre stehen den Kreisstädtern und den Einwohnern der Ortsteile zur Verfügung. Obwohl in den kommenden Monaten mehr als 60 Plätze hinzukommen werden, "stehen aktuell und auch im Jahr 2020 nicht ausreichend Plätze zur Verfügung", wie es der Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland der Stadt attestiert (Beschluss von 02/2019). Ein freier Träger bietet Eltern ab August erweiterte Möglichkeiten ein.

Zufällig hätte sie 2018 einen BRAWO-Artikel über das Lutherhaus in Rathenow gelesen, in dem es um die Zukunft des Objekts ging, sagt Kristina Kohn, Geschäftsführerin der IKW SozialProjekte gGmbH. Der freie Träger betreibt bereits eine Eltern-Kind-Gruppe in der Berliner Straße und wollte sein Angebot an Kindertagesplätzen erweitern. Zum damaligen Zeitpunkt zeichnete sich der erhöhte Bedarf an Betreuungsplätzen ab.

Im Herbst 2018 standen rund 60 Namen von Jungen und Mädchen auf der Warteliste der Stadt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war ein neues Angebot, das die IKW nun schafft, in den Bedarfsplan des Landkreises Havelland, eingeschrieben. "Wir haben mit dem Pfarrer über das Lutherhaus gesprochen, und er sah in unseren Plänen eine denkbare Variante für das Gebäude", erinnert sich Kohn.

Der hintere Teil des Lutherhauses war schon mal als Kita genutzt und 1992 geschlossen worden. In diesem Teil des Objekts möchte die IKW SozialProjekte gGmbH die "Villa Wirbelwind" eröffnen. Die Arbeiten sind derzeit im vollen Gange. Das Haus wird saniert und neu ausgestattet, zudem werden die Außenflächen neu gestaltet - alles nach gültigen Standards. An diesem zentralen Ort werden ab 5. August 15 Krippenplätze und 18 Kita-Plätze zur Verfügung stehen, sofern die Bauarbeiten rechtzeitig beendet werden.

"Die zentrale Lage ist wichtig, weil die meisten Kinder, die auf der Warteliste vermerkt sind, im Innenstadtbereich wohnen", richtet sich das Angebot nach dem Bedarf. Anmeldungen für diese künftige Einrichtung nimmt die Stadt Rathenow unter 0338/5960 sowie die IKW-Einrichtung Villa Kunterbunt unter 03385/5207380 entgegen. Ende dieses Monats wird das neue Team, das bereits vollständig ist, die Gruppen zusammenstellen.

Zudem gestaltet der Träger der Eltern-Kind-Gruppe in der Villa Kunterbunt sein Angebot und das genutzte Objekt in der Berliner Straße um. "Nach der Eröffnung der Villa Kunterbunt zeichnete es sich bereits ab, dass Eltern die Einrichtung gern nutzen, um ihre Kinder in die Betreuung abzugeben - womit die Bedarfslage nicht einer Eltern-Kind-Gruppe entspricht", sagt Kristina Kohn. Die Einrichtung im Erdgeschoss des Hauses mit der Nummer 11 wird seit 2017 von der IKW betrieben. Die bisherigen 16 Plätze werden um 24 Kita-Plätze und zehn Plätze im Krippenbereich erweitert. Mit Betriebsstart der Kita Villa Kunterbunt, voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres am 5. August, löst sich die bisherige Eltern-Kind-Gruppe auf. Um das erweiterte Angebot gewährleisten zu können, bedarf es eines kindgerecht eingerichteten Raums. Im noch immer Märkischen Haus genannten Gebäude investiert der Träger in die Sanierung des Obergeschosses. Dieses wird während der Schließzeit im Juli komplett saniert. Auch das Erdgeschoss muss wegen brandschutztechnischer Erwägungen nochmals angefasst werden. Zudem wird der Außenbereich der erweiterten Nutzung angepasst. In beide Objekte investiert der Träger insgesamt eine Summe von 500.000 Euro, für die Förderungen bei der ILB beantragt wurden.