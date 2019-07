Meerkatz und die Raben von Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Geschichte kennt unzählige Feldherren wie den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (1620-1688). Die Namen einfacher Leute am Rande weltgeschichtlich bedeutender Ereignisse blieben vielfach unbekannt. So gesehen ist Thomas Meerkatz, sofern es ihn wirklich gab, eine Besonderheit.

Der Rathenower muss Zeitzeuge zweier Katastrophen gewesen sein. Vor oder während des Dreißigjährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 dauerte, muss er geboren worden sein und später auch die 1675 erfolgte Besetzung seiner Stadt während des Schwedisch-Brandenburgischen Krieges miterlebt haben. Er gehörte also zu den nur noch 40 Menschen, die 1648 in der Stadt gelebt haben sollen und in der damals sehr viele Häuser leer gestanden haben müssen. Das damalige Rathenow entspricht der Altstadtinsel mit ihrer Sankt-Marien-Andreas-Kirche

Die Kunde über Thomas Meerkatz verdankt die Nachwelt dem Autor des Buchs "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow". Geschrieben wurde es vom Geistlichen Samuel Christoph Wagener und 1803 veröffentlicht. Die Schreckenstage der schwedischen Besatzung lagen da 128 Jahre zurück. Denkbar, dass dem Autor allerlei Quellen zur Verfügung standen, die in Kriegswirren nachfolgender Zeiten verloren gingen.

Wagener berichtet davon, dass Rathenow bis zum 8. Juni 1675 von schwedischer Besatzung verschont geblieben war. In der Folge ist von sechs Kompanien Dragoner die Rede, die unter dem Kommando von Oberst Wangelin standen. Dieser quartierte sich und seine Gemahlin vornehm ein, die Offiziere kamen in Bürgerhäusern unter. Etwa 600 Dragoner, sozusagen berittene Infanteristen, und deren Anhang von etwa 50 Leuten campierten zunächst außerhalb der Stadt, zwischen Jederitzer und Steintor. Am 10. Juni rückten alle in die Havelstadt ein. "Während dies geschah", schreibt Wagener, flog eine ungeheure Menge Raben über die Stadt hin."

Es hätte eine zufällige Erscheinung sein können, vielleicht auch Resultat der guten Fütterung der Vögel durch die vielen Schlachtabfälle der Schweden, die offenbar über offenem Feuer gebratene Ochsen bevorzugten. Doch Wagener schreibt: "Einer der ältesten Rathenower, der alte Kauf- und Handelsmann Thomas Meerkatz, erinnerte sich aus den Zeiten des großen Kriegsdranges vom Jahre 1636, wo kaiserliche und sächsische Truppen Rathenow mit Sturm einnahmen, dass damals ein ähnlicher Rabenflug über die Stadt hinweg für eine glückliche Ahnung war genommen worden." Meerkatz soll nun im erneuten Flug der Vögel ein "unfehlbares Zeichen der baldigen Erlösung von den Schweden gesehen haben". Und weil er "das Herz auf der Zunge hatte", erzählte Meerkatz das anscheinend solange herum, bis er zu Oberst Wangelin gebracht wurde. Es fehlte wohl nicht viel, und der alte Mann wäre erhängt worden. Da Wagener keine Kunde davon gibt, wie es Thomas Meerkatz in der Folge erging, sollte man annehmen können, dass der Zeitzeuge am 15. Juni 1675 miterlebte, wie sich seine Weissagung erfüllte.