Startschuss zum Film-Voting für den Kino-Sommer

MOZ

Strausberg Dank Sponsorings sowohl der städtischen Gesellschaften als auch privater Strausberger Unternehmen findet in diesem Jahr an drei Freitagen der 9. Kinosommer auf dem Markt in Strausberg statt, teilt der Vorsitzende des Gewerbevereins Altstadt, Thomas Frenzel, mit. Die Veranstaltungstage sind der 19. Juli, der 9. und der 30. August. Wieder wird ein Kinderfilm um 17 Uhr gezeigt. Der Abendfilm läuft um 20 Uhr. Welcher das ist, entscheiden die Zuschauer selbst, indem sie auf der Internetseite www.kinosommer-strausberg.de abstimmen. "Da ich in diesem Jahr die Filmauswahl sehr aktuell halten wollte, muss der Eintrittspreis für den Abendfilm etwas angehoben werden. Statt der 4,50 Euro in den Vorjahren sind es sechs Euro", sagt Thomas Frenzel. Grund dafür seien auch die Filmrechte. Der Eintritt für den Kinderfilm hat sich nicht verändert, für Kinder bis 14 Jahre ein Euro, die Begleitung zahlt 3,50 Euro. Der Rotary Club Strausberg übernimmt wieder das Catering in Form von Bratwurst, Getränken und Popcorn. Die Einnahmen aus dem Catering gehen in den Topf für die sozialen Projekte des Rotary Club.