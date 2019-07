In einem Meer aus Regenbogenfahnen

Silvia Passow

Falkensee Der erste Christopher-Street-Day (CSD) in Falkensee wurde mit schrillen Kostümen, viel Radau und klaren Botschaften gefeiert. Einige Teilnehmer hatten eine weite Anreise hinter sich, kamen aus Berlin, Rathenow oder Brandenburg/Havel. Der CSD ist der Tag der Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender, der queeren Gesellschaft. Doch längst schon versammeln sich unter der Regenbogenfahne, die auch für Frieden, Hoffnung, Aufbruch, Veränderung und Toleranz steht, viele Menschen, die alle zusammen für eine offene Gesellschaft stehen.

In den letzten beiden Jahren wurde zum CSD die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst. In diesem Jahr sollte die Veranstaltung größer werden. Wie groß es dann wurde, hat selbst die Veranstalter überrascht. Das war das Team des Regenbogencafés in Falkensee, unterstützt vom Jugendforum. Um 17 Uhr sollte es losgehen, die Regenbogenfahne emporgezogen werden, anschließend die Demonstration. Bereits eine halbe Stunde vorher strömten Menschen aus allen Richtungen dort hin - mit Plakaten, bunten Kostümen und Regenbogenfahnen.

Falkensee ist die einzige Stadt im Havelland, die den CSD zu einer großen, politischen Kundgebung werden ließ. In diesem Jahr erinnerte der CSD auch den 50. Jahrestag der Razzia im "Stonewall Inn" in New York. Hier hatten sich schwule, lesbische und transsexuelle Menschen erstmals erfolgreich gegen polizeiliche Willkür gewährt. Dieser Tag gilt als Beginn des Kampfes um die Menschenrechte für alle Menschen, egal welcher Sexualität.

Bislang noch Unbekannte hatten versucht die Veranstaltung zu sabotieren, indem sie die Facebook-Seite der Veranstalter gekapert und das Datum der Veranstaltung veränderten. Die Polizeidirektion West bestätigt auf Anfrage eine entsprechende Anzeige. Die Ermittlungen laufen noch. Nach Angaben der Beamten vor Ort nahmen etwa 800 Personen an der Parade teil. Zur Kundgebung auf dem Campusplatz erschienen weitere Teilnehmer.

Auf der Bühne wurde gelacht und gesungen. Désirée Nick, die die Schirmherrschaft übernommen hatte, war nicht gekommen, statt Live-Auftritt gab es eine Videobotschaft. Trotz ausgelassener Feierlaune, der CSD bleibt politisch, wie man auf der Bühne hören und auf den Transparenten lesen konnte. Unterstützung bekam die quere Gemeinde auch von vielen Politikern. Staatssekretärin Ines Jesse (SPD) war dabei, die Vorsitzende des Kreistages, Barbara Richstein (CDU), ebenso. Dazu Lokalpolitiker aus Falkensee, Wustermark, Brieselang und Nauen. Sie folgten alle dem Zug, der von rhythmischen Klängen aus dem Hause Sambabeazz und HeartBeaters Berlin, angeführt wurde.