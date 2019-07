Streckenrekord beim 3. Fischerman

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Auch die dritte Auflage des Ketziner Fischerman wurde am vergangenen Sonntag trotz 30 Grad und sengender Sonne zu einem sportlichen Großereignis. 240 Einzelstarter aus allen Teilen der Bundesrepublik und weitere 105 Freizeitsportler in den 35 Staffeln absolvierten die Schwimmstrecke über die 600 Meter in der mit 27 Grad angenehm temperierten Havel, schwangen sich anschließend für die 20 Kilometer-Runde auf das Rad und absolvierten abschließend den 5 Kilometer-Lauf durch die Altstadt.

Kaum zu glauben bei diesen doch extremen Bedingungen, aber nach 1:04:08 Stunden löste Vorjahressieger Rayk Schwenzer vom Triathlon Potsdam e.V. die elektronische Zeitnahme aus. Streckenrekord! Den hatte er um 21 Sekunden selbst verbessert. "Die Sonne, ich bin ganz schön fertig", gab er nach dem Einlauf zu. "Aber es ist hier eine klasse Atmosphäre, besser als bei mancher größeren Veranstaltung, ich komme nächstes Jahr wieder", lobte er dann noch nach der Schinderei.

Nur gut neun Minuten später war Annika Lehmann (U 20) vom VfV Spandau im Ziel. "Das war mein erster Triathlon", erzählte sie und war wohl selbst über ihren Sieg bei den Frauen erstaunt. Aber auch 83 Sportler aus der Gastgeberstadt Ketzin/Havel maßen bei diesem sportlichen Ereignis ihre Kräfte. Florentin Münstermann (M 20, Lauftreff Ketzin) belegte mit der Super-Zeit von 1:08:28 den 13. Platz. Immo Röschke aus Falkenrehde (M 40) belegte mit sehr guten 1:16:47 den 48. Platz. Lobenswert auch die Leistungen der Triathleten in der Altersklasse 60+! Raimund Stammeier war nach 1:17:27 im Ziel (Platz 1 in der Altersklasse und 54. Platz insgesamt). Mathias Meißner (Lauftreff Ketzin) wurde 2. in der AK 60+ und insgesamt 90. Frank Schulz (Ketzin/Havel, 60+) kam mit 1:25:41 in seiner AK auf dem 5. Platz und insgesamt auf dem 112 Platz ins Ziel am Strandbad.

Erstmals starteten auch Schüler und Jugendliche beim Ketziner Fischerman. Sie absolvierten beim "Swim & Run" 140 Meter Schwimmen und drehten zwei Runden auf den Sportplatz, insgesamt 1.100 Meter. Die Ergebnisse Jungen: 1. Lennox Otto (FSV Falke Ketzin, 6:13), 2. Lukas Bujk (Begnadete Körper Falkensee, 7:22) und Justus Lutter (Dresden). Mädchen: 1. Melea Pieper (Potsdam, 7:08), 2. Hanna Kiara Lorenzki (Tanzschule Ketzin, 7:09), 3. Lara Kretschmer (Ketzin/Havel, 8:05).

Auch in diesem Jahr wurden die Veranstalter, die Stadt Ketzin/Havel, das Ketziner Sportstudio und Burkhard Severon als Ketziner Sportbeauftragter und Mitorganisator von rund 150 ehrenamtlichen Helfen im Strandbad, auf dem Wasser und auf den Rad- und Laufstrecken unterstützt. Beispielsweise sorgte die Jugendfeuerwehr für die Versorgung mit Getränken, die Zachower Sportgruppe verwöhnte die Teilnehmer und an die 1.000 Gäste im Strandbad nach Bedarf mit Selbstgebackenem und Ronald Mann lockerte mit seinem Team die angespannten Muskeln. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft stand für alle Eventualitäten bereit.

Schöne Geste der Veranstalter: Zum 6. September haben sie alle zum Helferfest in das Strandbad eingeladen. Dann steht auch das nächste Ketziner Sportereignis bevor. Am 22. September findet das erste Ketziner Spiel- und Sportfest für jedermann im Strandbad und auf dem Sportplatz statt – für alle Altersgruppen und aus allen Ortsteilen.