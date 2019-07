Ein Seemann auf Landfahrt

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Wer "Vor dem Plauer Tor" (so der ursprüngliche Name des Reviers) einem Kapitän begegnet, der beherzt in die Pedalen tritt, hat das Vergnügen mit Siegfried Boersch. Ein Rentner, der sich mit einem Mehr an Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück erobert.

Da Siegfried Boersch in der Karl-Marx-Straße aufgewachsen ist, mit seiner Frau in der Karl-Sachs-Straße wohnte und heute in der Neuendorfer Straße seinen Lebensabend verbringt, könnte man von einem durchlebten Mikrokosmos ausgehen. "Von wegen. Ich war als Schiffselektriker bei der Handelsmarine. Drei Jahre lang. Eine tolle Zeit, die ich nur meiner Frau zuliebe aufgab", erinnert sich der 72-Jährige, dessen Spitzname noch immer "Kapitän" ist. Wohl auch, weil eine Seemannsmütze sein ständiger Begleiter ist. Außer, er stieg beruflich auf zwei Räder, dann bestand Helmpflicht. Boersch hatte 1975 als Polizist angefangen, auf Motorradstreife. Bis zur Rente. Die Liebe zum Wasser und zu zwei Rädern ist geblieben. "Ich bin so gerne Fahrrad gefahren, am liebsten ans Wasser", erzählt er auf seinen Rollator gestützt. Boersch ist nach dem Tod seiner Frau ins RENAFAN-Pflegeheim gezogen. Die angeschlagene Gesundheit schränkt die Mobilität ein, ein Rollator gibt Sicherheit. Eine Frohnatur ist er geblieben. Die Hoffnung auf mobilere Zeiten erfüllen sich 2019: Mit Hilfe des Renafan-Reams wurde der "Kapitän" auf den Zweisitzer "Fun2Go" aufmerksam. Eines modernes Duofahrrades, auch Paralleltandem genannt, mit Unterstützungsmotor im Vorderrad. Nicht ganz preiswert, aber extrem flott. Sowohl optisch als auch in der Geschwindigkeit. Jedenfalls hat Kapitän Boersch schon einige Testfahrten hinter sich, mal in Begleitung der Ergotherapeutin, mal mit Pflegepersonal. Radelnd am Wasser ist er längst schon wieder gewesen. Schließlich liegt sein neues Zuhause fast direkt an der Havel. Quenz- und Beetzsee sollten mit seinem neuen Schiff erreichbar sein…