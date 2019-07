Scheunenbrand ist noch immer nicht gelöscht

Tilman Trebs

Klein-Mutz (MOZ) Eigentlich wollten die Feuerwehrleute den Hof in Klein-Mutz, auf dem am Mittwochnachmittag ein Großbrand ausbrach, schon längst verlassen haben. Doch sie werden noch immer gebraucht. Zehdenicks Stadtbrandmeister geht inzwischen davon aus, dass der Einsatz erst am Freitagabend beendet sein wird.

Seit dem Morgen sind wieder 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) sowie Mitarbeiter des betroffenen Hofes damit beschäftigt, glimmende Strohballen aus den Scheunen zu holen und abzulöschen. "Wir haben inzwischen die eine Halle, in der das Stroh bis unter das Dach gelagert war, komplett freigeräumt. Nun sind wir mit der zweiten beschäftigt", sagt Stadtbrandmeister Leege am Freitagvormittag.

In den Scheunen selbst wurde und wird das Stroh von oben mit Wasser gelöscht, damit das Feuer nicht offen ausbricht. "Das Wasser dringt aber nicht in die gepressten Ballen ein, die weiterglühen. Wir müssen sie deshalb im Freien Stück für Stück auseinandernehmen und löschen. Und das dauert."

Der Brand war am Mittwoch gegen 16 Uhr ausgebrochen. Zwei Scheunen brannten komplett nieder. Durch den Funkenflug drohten weitere Gebäude in der Umgebung in Flammen aufzugehen. Dies konnten die bis zu 90 Feuerwehrleute aber bereits am Mittwochabend verhindern. Elf Anwohner mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen. Alle anderen Klein-Mutzer wurden aufgerufen, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Am Donnerstag bereitete dann zum einen starker Wind Probleme. Zum anderen brach die Löschwasserversorgung zusammen. "Der Speicher ist aufgebraucht. Aus den Hydranten kommt nichts mehr", erklärte Gerd Leege. Daran hat sich auch am Freitag nichts geändert. Bereits am Donnerstag richtete die Feuerwehr deshalb einen Pendelverkehr zum einen Kilometer entfernten Mutzer Stich ein, um ausreichend Löschwasser zu organisieren.

Für die Feuerwehren aus der Region ist der lange Einsatz ein Kraftakt, aber nicht der erste dieser Art. "Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen ähnlichen Brand in Kappe. Die Löscharbeiten haben drei Tage lang gedauert." Inzwischen arbeiten die Einsatzkräfte in Schichten. In der Nacht zu Freitag hielt eine fünfköpfige Brandwache lediglich das Feuer in Schach, bevor am Morgen wieder die umfangreichen Löscharbeiten begannen. "Wir sind trotzdem froh, wenn es vorbei ist."