Sommercamp geht zu Ende

Markus Kluge

Schweinrich (MOZ) Spätestens heute zum Mittagessen wird bei den Kindern im Schweinricher Schullandheim die Stimmung etwas sinken. Denn ihr Sommercamp im Rahmen der RA-Aktion "Ferien Freuden", das durch viele Spender für Kinder aus sozial schwachen Familien finanziert wird, geht zu Ende.

Am Mittwoch und Donnerstag verschwendete keines der knapp 20 Kinder an das Ende des Camps einen Gedanken – bei dem Programm. Sie besuchten die Landesgartenschau in Wittstock und dort das "Grüne Klassenzimmer". Mit viel Geschick fertigten sie bis zum Mittag Vogelhäuschen an. Davon konnten sich am Nachmittag am Dranser See alle erholen und schon einmal das Gelände erkunden. Am Donnerstag tobten sich die Kinder dort nämlich bei Sport und Spiel aus. Fast schon Tradition hat dabei auch das Tauziehen gegen die zahlenmäßig unterlegenen Betreuer. Gestärkt wurde sich am Abend am Grill bevor die Knirpse zu einer Nachtwanderung aufbrachen.