Kunst trifft Natur

Thomas Klatt

Buckow Mal sind Buckower Gastronomen, Ladenbesitzer, Künstler und andere Dienstleister der Einladung der Organisatoren gefolgt und präsentieren die "Lange Nacht von Buckow". Die zeigt der Perle der Märkischen Schweiz in einem besonderen Licht.

Da gibt es traditionelle Höhepunkte wie das Keramikatelier von Christine Pfundt am Roten Haus 4 oder die Sommerparty am Bootsverleih. Doch sind auch neue Programmpunkte dabei. Musikalisch spannt sich ein Bogen von klassischer Orgelmusik bis hin zu Irish Folk, elektronischer Musik und Hip-Hop. Auch die interessante Geschichte des Kneippkurortes wird bei einer Besichtigung in der Heimatstube anschaulich. Zahlreiche Läden und Galerien haben ihre Öffnungszeiten verlängert. So zeigt von 10 bis 20 Uhr die Galerie am Alten Warmbad die Ausstellung "Fühlen" mit Werken von Monika Przewoznik. Doch der Kunst nicht genug: Im Restaurant "Mondo Mangiare" sind ab 12 Uhr Aquarelle von Elke Schottmann zu sehen. Zur langen märkischen "Pasta-Nacht" im Bellevue treffen sich ab 14 Uhr nicht nur Feinschmecker. Zu hören sind dort unter anderem Bossa-Nova-Latin-Jazz, Rocksteady Ska und Reggae.

Im "Hof 87" gibt’s ab 14 Uhr Hip-Hop, außerdem "was zu essen und zu trinken", wie die Organisatoren vom Hip-Hop-Hof bescheiden formulieren. Kulinarisches geht immer, auch wenn es nur "Aufstrich" ist. So benennen Andrea Succow und Bert Zabel ab 15 Uhr ihr Event. Die musikalische Sättigungsbeilage liefert das Violinen Streich Duett.

"Beats on Boat" heißt es ab 17 Uhr auf der MS "Seeperle", wo nach Housebeats getanzt werden kann. Anmeldungen per Mail unter felix.brueckmann@gmx.de.

Einer der berühmtesten Buckower ist Bertolt Brecht, der hier sein Sommerhaus hatte. "Ich sage ich und könnt auch sagen wir…" heißt die literarische Zutat an diesem Tag im Brecht Weigel Haus. Ob Brecht ein Macho war, wird viel diskutiert. Für die einen war er ein Patriarch, der seine Mitarbeiterinnen ausbeutete, für andere setzte er neue Maßstäbe. Sabine Kebir, die über Brechts Frauen mehrfach publiziert hat und die Sängerin Gina Pietsch untersuchen um 18 Uhr sein Verhältnis zu Frauen gründlich. Nichts zu befürchten hingegen haben die Frauen des Frauenkammerchors aus Frankfurt (Oder). Sie singen um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche unter Leitung von Kantor Lutz Müller.

Ab 18 Uhr bietet die Buckower Kleinbahn kulinarische Sonderfahrten im Schweizer Triebwagen. Zum Abschluss sind ab 21.30 Uhr sphärische Klänge über dem Buckowsee zu hören.

Sonnabend, mehrere Veranstaltungsorte in Buckow, Programm unter: www.maerkischeschweiz.eu